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حوادث

مباحث البحيرة تكثف جهودها لكشف غموض انتحار ربة منزل شنقا

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 01:00 ص
جثة
جثة
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جمالات الدمنهوري
تكثف المباحث الجنائية بمديرية أمن البحيرة من جهودها لكشف غموض قيام ربة منزل بالانتحار شنقا، بإحدي قرى مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من مركز أبو حمص المركزى يفيد بوصول جثة هامدة لسيدة وبالانتقال للمعاينة والفحص تبين قيام" ف.إ.ش " 45 سنة، مقيمة بقرية أحمد سليمان التابعة لمجلس قرية البركة، بدائرة بشنق نفسها في ظروف غامضة.

وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي المركزى تحت تصرف النيابة العامة..وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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