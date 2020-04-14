نائب الأزهر للوجه البحري يتابع شرح المقررات عبر الفيديو كونفرانس

عقد د الدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الوجه البحري بطنطا، اجتماعا "عن بُعد" مع إدارة كلية الدراسات الإنسانية للبنات بتفهنا الأشراف برئاسة الدكتوره نهلة متولي، عميدة الكلية، لمتابعة سير العمل بالكلية.

ضم الاجتماع عميدة الكلية ووكيلة الكلية ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس وبعض من العاملين من شئون التعليم، وذلك عن طريق الفيديو كونفرانس لمعرفة مدي انتظام المحاضرات وشرح المقررات الدراسية للطالبات عبر شبكة الانترنت من خلال برنامج "ميكروسوفت تيمز" والتعرف علي المعوقات التي واجهت أعضاء هيئة التدريس من خلال تطبيق نظام التعلم عن بعد.

وأكد نائب رئيس الجامعة -خلال كلمته- أن الجميع يعمل علي تذليل العقبات للطالبات وتحقيق كل ما هو في مصلحتهن، وأن الجامعة تقف إلى جانب الطالبات وتعمل للصالح العام لهن ولن يضار أحد.

واستمع الأمير إلى عميدة الكلية وهي تعرض شرح تفصيلى لما تم خلال المرحلة الحالية ، حيث أوضحت أنه تم عمل منصات تعليمية وتم إعداد جداول دراسية موازية للتعلم الإلكتروني، كما تم إعداد جدول لإجراء اختبارات إلكترونية تجريبية لكل قسم على حدة وذلك من خلال رؤساء الأقسام ومتابعة الوكيلة عن بعد وذلك تحسبا لمستجدات الاحداث ولمعرفة مدي تفاعل الطالبات معها والوقوق علي معرفة استيعاب الطالبات لما تم تدريسه من خلال المنصات التعليمية والصعوبات التي واجهتهن.