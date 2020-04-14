إحنا في رحلة يا ست الكل.. تامر أمين: الوضع في مصر يزداد صعوبة بخصوص كورونا

قال الإعلامى تامر أمين، إن الوضع فى مصر يزداد صعوبة، موضحًا أنه من الشخصيات المتفائلة ولكن ما يحدث بمصر صعب.





وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن هناك عددا كبيرا من المواطنين لديهم حالة من الاستهتار وهذا أمر مرعب.





وأشار تامر أمين، إلى أنه يشاهد مواطنين فى الشوارع ليلا ونهار، معلقًا " احنا فى رحلة يا ست الكل"، مؤكدًا أن الدولة تتخذ إجراءات و المواطنون لا يلتزمون.





وأوضح تامر أمين، أن الجميع عليه الالتزام بتعليمات الحكومة للمرور من هذه الأزمة التى يعانى منها الجميع.

ولفت تامر أمين، إلى أن الجميع عليه أن يقف بجانب الدولة حتى لا تتفاقم الأزمة.