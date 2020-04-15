العميري: العلاقات المصرية الكويتية ضربت أروع الأمثلة في التضامن العربي

قال الدكتور يوسف العميري رئيس مؤسسة خليجيون في حب مصر ورئيس بيت الكويت للأعمال الوطنية، إن العلاقات بين مصر والكويت تمثل نموذجاً لما يجب أن يكون عليه العلاقات العربية العربية، لافتا إلى أنها ضربت أروع الأمثلة في التضامن العربي.





وشدد العميري، في تصريحات له، على أن علاقات البلدين ستظل عصية على التحريض ومحاولات الإساءة التي تستهدف المساس بتلك العلاقات الأزلية الراسخة.





واشاد بالبيانات العقلانية الصادرة عن مجموعات من المثقفين الكويتيين والمصريين واتحادات وروابط المصريين بالخارج، التي أكدت على رفض المشاحنات والمهاترات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي والهادفة للوقيعة بين الشعبين الشقيقين والهجوم والتشكيك في مرتكزات العلاقات الراسخة بين الدولتين، داعيا إلى التوقف عن تداولها.





وقال إن من يسيء لأي من البلدين لا يسيء إلا لنفسه أولا وأخيرا، مشيرا إلى أن العلاقات المتينة بين البلدين اختبرتها الظروف التاريخية في أوقات الرخاء والشدة وأثبتت أنها تسمو على كافة محاولات المتربصين.





وأكد رئيس خليجيون في حب مصر أن شعوب المنطقة تتعرض لتحد غير مسبوق، لافتا إلى أن خطورة الشائعات وتداعياتها قد تتجاوز أخطار المرض إذا تم التعامل معه بمسؤولية وجدية على المستوى الفردي والوطني والعربي والعالمي، مشيرا إلى أن المنطقة العربية لا تزال مبشرة بإمكانية احتواء انتشار الفيروس، مقارنة بمناطق أخرى شهدت معدلات مرتفعة من الإصابات، وهو ما يشجع على تسخير كافة الجهود بما في ذلك الإعلامية من أجل التضامن في مواجهة الجائحة.





ودعت مؤسسة خليجيون في حب مصر، في بيان لها، جماهير الشعب العربي إلى الالتفاف حول مجتمعاتهم ودولهم وقياداتهم في مواجهة التهديدات والتحديات الراهنة وعلى رأسها انتشار فيروس كورونا. وأكدت خليجيون في حب مصر انها تتابع ما تتعرض له دول المنطقة من محاولات استغلال للأزمة العالمية للإساءة لدول بعينها أو الإساءة للعلاقات بين دول عربية شقيقة وبعضها البعض من خلال الشائعات والتحريض الإعلامي والتعليقات غير المسؤولة بمواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة على أن الأولى هو إظهار روح التضامن العربي في مواجهة هذا التحدي الخطير قولا وفعلا.



