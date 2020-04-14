أحمد حسام عوض يكتب: رسالة إلى محافظ البنك المركزي

تحمل البنك المركزي المصري بقيادة طارق عامر الكثير من التقلبات المالية العنيفة منذ توليه المسئولية في 27 نوفمبر 2015، ومن الانصاف أن نوجه الشكر والتحية علي ما بذله الرجل المصرفي البارز من جهود كان لها أثر إيجابي علي سوق الصرف والقضاء علي السوق السوداء للدولار.





استطاع البنك المركزي أن يكون لاعبا أساسيا في برنامج الإصلاح الاقتصادي زيادة الاحتياطي النقدي بلا شك، وأعتقد أن تدخل البنك المركزي في المساهمة للحد من الأثار الاقتصادية لفيروس كورونا له العديد من الجوانب الإيجابية المتعلقة بتأجيل سداد أقساط القروض لمدة 6 شهور دون فوائد أو غرامات تأخير، وكذلك إتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب الموظفين والعاملين بالشركات، ولكن تبقي القيود علي عمليات السحب بالنسبة للشركات أزمة مازالت تحتاج إلي مراجعة وتدخل سريع لضمان توفير الأموال اللازمة لعمليات التشغيل المرنة خاصة لشركات المقاولات والتي لاشك أنها تعاني من هذا الإجراء.





استجابة البنك المركزي لمطالب منظمات الأعمال مثل جمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد الصناعات وغيرهما بإلغاء حد السحب والايداع للشركات كانت منقوصة حيث أنه تم الغاء قرار الخاص بالإيداع بينما ما زالت مطلبنا بحد السحب مجمدة، وأعتقد أن إذا كان هناك مبرر لهذا الإجراء فإن توجيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بعودة شركات المقاولات الي مواقع العمل وبطاقة 100% فإن عدم إلغاء قرار حد السحب للشركات يحملها الكثير من الصعوبات في التعامل مع هذا الأمر وعدم القدرة على تلبية احتياجات العمل الذي يحتاج لتوفير سيولة نقدية بشكل يومي، وهو ما يضعنا في مشكلة حقيقية حتما ستأثر علي سير العمل وتباطؤه .





السيد طارق عامر، نتفهم كرجال أعمال وقطاع خاص جيدا الغرض من هذا القرار في أحكام السيطرة علي التدفقات النقدية ومعرفة مصادر الأموال والتقدير الضريبي لبعض القطاعات والمستثمرين، ونعي ونقدر أهمية وجود رقابة مالية صحيحة من الدولة، ولكن مراعاة للوضع الاقتصادي الحالي للشركات في ظل أزمة كورونا يجب إعادة النظر في وضع حد لعمليات السحب لبعض الشركات سريعًا من خلال وضع آلية رقابية أخري تتناسب مع طبيعة عمل بعض القطاعات الهامة والحيوية بالدولة كقطاع المقاولات والتشييد والبناء ودون أن يؤثر علي عودة عمل الشركات وسرعة إنجازها للمشروعات وتأمين رواتب العمال والموظفين .





السيد طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، أتمني استجابة لمطالبنا العاجلة من أجل التيسير علي حجم التدفقات المالية للشركات ليس فقط في قطاع المقاولات والتشييد والبناء بالرغم من أنه المحرك الرئيسي للاقتصاد ويوفر ملايين من فرص العمل، ولكن هناك الكثير من القطاعات المتضررة والتي يؤثر هذا الإجراء.



