بزنس كورونا.. شركات أدوية تتنافس على اكتشاف مصل للفيروس .. والصحة العالمية تؤكد: مالوش علاج





استخدام كالكينس دواء السرطان لعلاج فيروس كورونا.. الصحة العالمية توضح الحقيقة

بلاكوينيل الفرنسي.. الصحة العالمية تحسم جدل اكتشاف عقار لعلاج كورونا





الصيادلة: بلاكوينيل افتعل أزمة.. ونقص شديد لصرفه دون روشتة





سي آي إيه تحذر موظفيها من عقار هيدروكسي كلوروكين لمواجهة كورونا





بعد شائعة الـ كلوروكين... الصحة تكشف حقيقة إنتاج عقار لفيروس كورونا









التعليم العالي : حصلنا على عينات الدواء "آفيجان" اليابانى لإجراء تحاليل بشأن كورونا





















انتشرت جائحة فيروس كورونا حول العالم، بمعدل اصابات قرابه 2 مليون حالة، 1773084، باجمالي وفيات 111652.









ويبذل العالم جهود كبيرة لاكتشاف مصل او لقاح او دواء، لفيروس كورونا، وحتي الان دون جدوي، دائما نسمع على وسائل الإعلام بمختلف انواعه، اكتشاف دواء للوباء، من الخارج وتأتي جهود وسعي لشركات الأدوية التي في الاغلب تبحث عن مصالحها، والصحه العالمية والمصريه حتي الان لن تعتمد دواء او مصل او لقاح لفيروس كورونا.





و أكد الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عدم صحة ما تم تداوله على بعض المواقع الالكترونية، بشأن إستخدام مستحضر كلوروكين فوسفات لعلاج فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مؤكدًا أن هذا عارٍ تمامًا من الصحة.









وأشار "مجاهد" إلى أنه وفقًا لمنظمة الصحة العالمية لم يثبت حتى الآن اعتماد دواء فعال لعلاج فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه يتم تطبيق بروتوكول علاجي للحالات المصابة تم وضعه من خلال اللجنة العلمية المختصة في هذا الشأن.









وشدد "مجاهد" على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من يستخدم اسم وزارة الصحة والسكان للإدلاء بأى تصريحات غير مسئولة تسبب البلبلة لدي المواطنين خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.









وتهيب وزارة الصحة والسكان بكافة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة فيما يتم نشره، والرجوع إلى المصادر الرسمية، لعدم نشر معلومات غير صحيحة قد تسبب إثارة البلبلة لدى الرأي العام.









وتستعد شركة بريطانية سويدية، وهي متخصصة في إنتاج الأدوية، لإجراء تجارب سريرية على دواء يستخدم في علاج بعض أنواع سرطان الدم، على أمل أن يفيد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وستقوم شركة أسترا زينيكا باختبار دواء "كالكينس" للسرطان لتقييم مدى قدرته على التحكم في الاستجابة المفرطة لنظام المناعة لدى المصابين بـ"كوفيد-19" الذين يعانون من أعراض حادة.





وينتمي دواء كالكينس (الاسم العلمي أكالابرتينيب) إلى فئة من الأدوية تمنع أمراض المناعة الذاتية.





ويستخدم الدواء حاليا في علاج بعض أنواع سرطان الدم.





ويتنافس دواء كالكينس مع دواء إمبروفيكا كعلاج لسرطان الدم الليمفاوي المزمن الذي يُعتبر من أكثر أنواع سرطان الدم شيوعا عند البالغين، والذي أنتجته شركة أب-في الأمريكية للأدوية وشركة جونسون آند جونسون المتخصصة في الأجهزة الطبية والأدوية.













وظهرت مؤخرا ادعاءات بوجود دواء لفيروس كورونا المستجد، يسمي بلاكوينيل.









وأوضحت شركه دواء عالميه ، بفرنسا، أنها أجرت العديد من التجارب المختلفة لدواء بلاكوينيل، المعالج لفيروس كورونا، المضادّ للمصابين بـ الملاريا على عدد من المصابين بفيروس كورونا الجديد.













وأعلن مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، انه حتي الان لايوجد اي دواء يعالج فيروس كورونا المستجد.













وواضح المكتب، ان منظمة الصحة العالمية تسعي سعيًا حثيثًا، بالتعاون مع الباحثين والأطباء حول العالم، إلى استقصاء علاجات ممكنة للفيروس.









ويشمل ذلك البحث في ما إذا كانت الأدوية المضادة للفيروسات الحالية لها تأثير على الفيروس إلا أن العمل لا يزال في مرحلة مبكرة، ولم تصدر أي توصيات













حذرت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" موظفيها من تناول عقار هيدروكسي كلوروكين الذي يستخدم في علاج الملاريا وروج له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وآخرون كعلاج محتمل لفيروس كورونا، نظرًا لإمكانية تسببه في آثار جانبية خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة.





وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أنه تم نشر هذا التحذير أواخر الشهر الماضي على موقع لموظفي سي آي إيه يحتوي على أسئلة تخص جائحة فيروس كورونا.





وجاء في رد على موظف تساءل عما إذا كان يمكن تناول العقار بدون وصفة طبية "في هذه المرحلة انه، لا يوصى باستخدام العقار من جانب المرضى إلا إذا وصفه أطباء كعلاج ضمن الدراسات الاستقصائية الراهنة. هناك آثار جانبية محتملة، تتضمن الموت القلبي المفاجئ"





وأوصى الرد موظفي سي آي إيه بعدم تناول العقار بدون إشراف طبي.













وقال "ترامب" في وقت سابق" إن هذا العقار يعد "مغيرًا لأصول اللعبة" ويبدو أن له نتائج جيدة، بينما قال أنتوني فاوتشي، أبرز أعضاء الفريق الحكومي الأميركي لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، إنه لا يزال من المبكر تحديد مدى فعالية هذا العقار ضد فيروس كورونا.









وفي السياق ذاته، ذكر موقع "ساينس لايف" العلمي أن العلماء أوقفوا دراسة كانت تعمل على اختبار أدوية "هيدروكسي كلوروكين" في علاج فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بعد ظهور نتائج خطيرة على بعض المرضى، إذ لوحظ ظهور أعراض عدم انتظام في ضربات القلب بعد أخذ جرعات كبيرة من العقار.









وأوضح الموقع أن هؤلاء العلماء كانوا يعملون على اختبار تأثير الدواء على مرضى "كوفيد 19" في البرازيل، لكن الباحثين قرروا التوقف بعد رصد هذه النتائج الخطيرة على القلب.









ونوه الباحثون إلى عدم وجود عدد كافي من المرضى لإجراء التجارب بهدف التوصل إلى استنتاجات دقيقة حول إمكانية استخدام هذا الدواء في علاج فيروس كورونا المستجد.



