AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تامر أمين يدعو لعمل أوبريت غنائي لجيش مصر الأبيض

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 09:15 م
صدى البلد
Advertisements
البهي عمرو

قال الإعلامى تامر أمين، إن الجيش الأبيض يبذل مجهودا كبيرا من أجل علاج المواطنين.


وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أنه يدعو لعمل أوبريت غنائي يضم نجوم مصر لدعم وشكر جيش مصر الأبيض فى مواجهة فيروس كورونا.


وأشار تامر أمين، إلى أنه سيتواصل مع الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين وللحديث مع أكثر من مغنى لعمل أوبريت على غرار أغنية تسلم الأيادي.


وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 26 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفيات العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 514 حالة حتى اليوم.


وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لـ فيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 683 حالة، من ضمنهم الـ 514 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 160 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: تسجيل 29 حالة إصابة جديدة بـ كورونا .. ووفاة واحدة

الصحة: ارتفاع عدد حالات الشفاء من كورونا إلى 39 بينها طبيب وممرضة

الأسبوع الثالث.. زيادة أعداد المصريين المصابين بـ كورونا

الصحة: خروج 11 حالة كورونا من العزل.. و285 إجمالي المصابين

الأهالي يستقبلون طبيبا عائدا من الحجر الصحي بالزغاريد.. فيديو

ألف شكر لجيش مصر الأبيض.. نهال عنبر توجه رسالة للأطباء

ترشيحاتنا

خاص.. محامي النقاز للزمالك: راجعوا إيميل النادي.. العقوبات وقعت عليكم

نيويورك تسجل 1600 إصابة جديد بفيروس كورونا .. و 778 حالة وفاة

أحمد موسى يعلن استشهاد المقدم محمد الحوفي في عملية الأميرية.. فيديو

استشهاد مقدم بالامن الوطنى فى تبادل اطلاق النيران مع مجموعة ارهابية بالاميرية

قرار لمواجهة كورونا.. الأردن يمنع الصلاة في المساجد خلال رمضان

أخبار سارة من القومي للبحوث حول عقار أفيجان وتأثيره على كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ لوك جديد.. رضوى الشربينى بإطلالة مختلفة بعد 3 ساعات من الماكياج

بـ الأحمر النارى.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ متابعيها بإطلالة مثيرة للجدل.. شاهد

بـ تاتو جديد وفستان مكشوف.. سلمى أبو ضيف بإطلالة تبرز جمال أنوثتها