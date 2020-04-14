تامر أمين يدعو لعمل أوبريت غنائي لجيش مصر الأبيض

قال الإعلامى تامر أمين، إن الجيش الأبيض يبذل مجهودا كبيرا من أجل علاج المواطنين.





وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أنه يدعو لعمل أوبريت غنائي يضم نجوم مصر لدعم وشكر جيش مصر الأبيض فى مواجهة فيروس كورونا.





وأشار تامر أمين، إلى أنه سيتواصل مع الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين وللحديث مع أكثر من مغنى لعمل أوبريت على غرار أغنية تسلم الأيادي.





وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن خروج 26 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفيات العزل، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 514 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لـ فيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 683 حالة، من ضمنهم الـ 514 متعافيًا.



