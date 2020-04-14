جولة جديدة للبنك الزراعي لصرف منحة العمالة غير المنتظمة بـ3 محافظات.. صور

استكمل الدكتور تامر جمعة، نائب رئيس البنك الزراعي المصري، اليوم الثلاثاء، جولته التفقدية لفروع البنك بمناطق دمياط وبورسعيد و العاشر من رمضان؛ لمتابعة سير العمل علي مستوي الفروع بالجمهورية.





وقام "جمعة" علي هامش الجولة التي يجريها البنك للتأكد من الإجراءات الوقائية لحماية الموظفين وعملاء البنك من الاصابة بوباء فيروس كورونا المستجد، ضمن الآليات التي يطبقها البنك المركزي لحماية العاملين بالجهاز المصرفي والمتعاملين معه.





وذكر " جمعة" في تصريحات له علي هامش الجولة، أن البنك مستمر ولمدة 4 أيام في صرف المبالغ المالية المقررة للعمالة غير المنتظمة بقيمة 500 جنيه بإجمالي 480 ألف عامل غير منظم، موضحا أن البنك يقوم بارسال رسائل نصية لكل عميل لاعلامه بموعد صرف المنحة المقررة.





وتفقد " جمعة" الأماكن المخصصة لعملاء البنك الزراعي علي مستوي مناطق بورسعيد و العاشر من رمضان ودمياط؛ و التأكد من وجود مسافات بين المواطنين حرصا علي صحتهم ومنع انتشار العدوي.





كان البنك الزراعي المصري قد أجرى جولة لمنطقة القليوبية أمس لبدء عمليات صرف منحة العمالة غير المنظمة والمقررة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع الأعباء عن كاهل الفئات الأولي بالرعاية من تلك العمالة.