المالية: الاقتصاد المصري الأكثر صلابة في مواجهة أزمة كورونا

قال الدكتورة سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية التابعة لوزارة المالية، إننا نستهدف استكمال التنمية المستدامة في موازنة الدولة.

وأضافت سارة عيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"،: " موازنة العام الحالي هي استكمال لما تم من إصلاح اقتصادي و هيكلي وهذا الإصلاح يساعدنا بالاستمرار ومساندة جميع القطاعات التي تحتاج إلى مساندة الدولة".