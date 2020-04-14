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المالية: الاقتصاد المصري الأكثر صلابة في مواجهة أزمة كورونا

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 09:22 م
وزارة المالية
وزارة المالية
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هاني حسين
قال الدكتورة سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية التابعة لوزارة المالية، إننا نستهدف استكمال التنمية المستدامة في موازنة الدولة.

وأضافت سارة عيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"،: "موازنة العام الحالي هي استكمال لما تم من إصلاح اقتصادي وهيكلي وهذا الإصلاح يساعدنا بالاستمرار ومساندة جميع القطاعات التي تحتاج إلى مساندة  الدولة".

وتابعت سارة عيد: "نراقب عن كثب كل الأحداث الجارية بسبب فيروس كورونا، وتأثيرها على الاقتصاد المحلي والعالمي نراهن على الاقتصاد المصري الأكثر صلابة في مواجهة الوضع الراهن".

وأكملت سارة عيد: "موازنة العالم الحالي  تساند النشاط الاقتصادي ودعم وتمكين وصرف المزيد على التنمية البشرية  والإصلاح الهيكلي  لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن".
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