AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة بنها توضح حقيقة التبرع لإنشاء بوابة التعقيم الإلكترونى

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 10:01 م
جامعة بنها
جامعة بنها
Advertisements
إبراهيم الهوارى

أصدر المكتب الإعلامى لجامعة بنها بيانا رسميا بخصوص ما تم نشره على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن التبرع المقدم من إحدى الصيدليات بالمحافظة بمواد خام للتعقيم.


وأكد المكتب فى بيانه على الآتى:

أولا : قرر الدكتور رئيس الجامعة الإعتذار عن قبول التبرع الذى قام به أحد المتبرعين والذى يشمل قيمة المواد الخام المستخدمة فى تصنيع بوابة التعقيم الإلكترونية التى تم افتتاحها اليوم.


ثانيا : كما قرر الدكتور رئيس الجامعة تكليف مسئولى الإدارة المالية برد أى مبالغ مالية تم صرفها موجها الشكر والإحترام لمجموعة الصيدليات على مبادراتها الطيبة.


ثالثا: الجامعة كمؤسسة تعليمية حكومية وجزء من منظومة التعليم العالى المصرى ومنارة للعلم لها كيانها واحترامها وهيبتها.

المدن الجامعية بجامعة الإسكندرية تستعد للعزل الصحى لمصابي فيروس كورونا
عميد سياسة القاهرة: من الصعب أداء الامتحانات بالشكل التقليدي.. وننتظر الأعلى للجامعات

رابعا: الجامعة لا تحتاج الى تبرعات لأداء رسالتها التعليمية أوالبحثية حيث أن الميزانية المخصصة من الدولة بالاضافة الى مواردها الذاتية تغطى كافة الاحتياجات المطلوبة.


خامسا: الجامعة تخصص جزء من ميزانياتها لصالح المستشفيات الجامعية وذلك ضمن واجبها الخدمى تجاه المجتمع وترحب بكافة المبادرات من رجال الأعمال المحترمين لمشاركة الجامعة فى أداء هذه الخدمة المجتمعية التى تقدمها المستشفى لأهالينا البسطاء فى القليوبية والمحافظات المجاورة وفق اليات قانونية محددة تنظم عملية قبول التبرع وذلك بدون استغلال اسم الجامعة أومستشفياتها لتحقيق أى منافع اعلانية اوتسويقية.


سادسا: المستشفيات الجامعية تلقت من خلال لجنة تنمية الموارد تبرعات من جهات عديدة تخطت الـ 100 مليون جنيه هذا العام لخدمة المرضى والمترددين لتلقى الخدمة العلاجية بالمستشفى.


سابعا: تؤكد الجامعة أن بوابة التعقيم التى تم افتتاحها اليوم بحضور محافظ القليوبية هى من تصميم وتنفيذ طلاب كلية الهندسة ببنها وتحت إشراف مجموعة من شباب أعضاء هيئة التدريس بالكلية.


ثامنا: تود الجامعة فى هذا الصدد ان تتوجه بالشكر لفريق عمل تنفيذ البوابة وهم الطلاب احمد صدقي وسامر محمد عبدالعزيز وايمن خيري صابر وبإشراف الدكتور أيمن علي ندا وسوف يقوم مجلس الجامعة بتكريمهم خلال جلسته القادمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة المنوفية تقبل أجهزة ومستلزمات طبية مقدمة كتبرعات

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان وحدة قسطرة القلب الجديدة بالمستشفى الجامعى.. فيديووصور

تشغيل أول بوابة تعقيم إلكترونية في مستشفيات جامعة بنها ..صور

ترشيحاتنا

إطلاق نار بين مجموعة إرهابية ورجال الداخلية في الأميرية

من 4 إلى 12 أبريل.. رامي رضوان يحذر المصريين: سجلنا 1000 إصابة كورونا في 8 أيام.. فيديو

التعليم العالي: الموافقة على 7 أبحاث في مرحلة التجارب السريرية لفيروس كورونا

خلط اللبن بالتمر حرام؟ .. الإفتاء ترد

وفاة نجم عالمي بسبب فيروس كورونا

الداخلية تنجح فى القضاء على جميع العناصر الإرهابية بـ الأميرية .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر والذهبى.. درة تبهر متابعيها بإطلالات وماكياج مختلف على tik tok

بـ لوك جديد.. رضوى الشربينى بإطلالة مختلفة بعد 3 ساعات من الماكياج

بـ الأحمر النارى.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ متابعيها بإطلالة مثيرة للجدل.. شاهد