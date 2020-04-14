جامعة بنها توضح حقيقة التبرع لإنشاء بوابة التعقيم الإلكترونى

أصدر المكتب الإعلامى لجامعة بنها بيانا رسميا بخصوص ما تم نشره على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن التبرع المقدم من إحدى الصيدليات بالمحافظة بمواد خام للتعقيم.





وأكد المكتب فى بيانه على الآتى:

أولا : قرر الدكتور رئيس الجامعة الإعتذار عن قبول التبرع الذى قام به أحد المتبرعين والذى يشمل قيمة المواد الخام المستخدمة فى تصنيع بوابة التعقيم الإلكترونية التى تم افتتاحها اليوم.





ثانيا : كما قرر الدكتور رئيس الجامعة تكليف مسئولى الإدارة المالية برد أى مبالغ مالية تم صرفها موجها الشكر والإحترام لمجموعة الصيدليات على مبادراتها الطيبة.





ثالثا: الجامعة كمؤسسة تعليمية حكومية وجزء من منظومة التعليم العالى المصرى ومنارة للعلم لها كيانها واحترامها وهيبتها.

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رابعا: الجامعة لا تحتاج الى تبرعات لأداء رسالتها التعليمية أوالبحثية حيث أن الميزانية المخصصة من الدولة بالاضافة الى مواردها الذاتية تغطى كافة الاحتياجات المطلوبة.





خامسا: الجامعة تخصص جزء من ميزانياتها لصالح المستشفيات الجامعية وذلك ضمن واجبها الخدمى تجاه المجتمع وترحب بكافة المبادرات من رجال الأعمال المحترمين لمشاركة الجامعة فى أداء هذه الخدمة المجتمعية التى تقدمها المستشفى لأهالينا البسطاء فى القليوبية والمحافظات المجاورة وفق اليات قانونية محددة تنظم عملية قبول التبرع وذلك بدون استغلال اسم الجامعة أومستشفياتها لتحقيق أى منافع اعلانية اوتسويقية.





سادسا: المستشفيات الجامعية تلقت من خلال لجنة تنمية الموارد تبرعات من جهات عديدة تخطت الـ 100 مليون جنيه هذا العام لخدمة المرضى والمترددين لتلقى الخدمة العلاجية بالمستشفى.





سابعا: تؤكد الجامعة أن بوابة التعقيم التى تم افتتاحها اليوم بحضور محافظ القليوبية هى من تصميم وتنفيذ طلاب كلية الهندسة ببنها وتحت إشراف مجموعة من شباب أعضاء هيئة التدريس بالكلية.