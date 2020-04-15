سعد يشكو إيقاف بطاقته التموينية بسبب فاتورة التليفون

شكا المواطن سعد زغلول محمد على، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من إيقاف بطاقته التموينية بسبب فاتورة التليفون المحمول المرتفعة على خلاف حقيقة الاستهلاك، مطالبا فى رسالته وزارة التموين بضرورة تفعيل البطاقة وإعادة تشغيلها مرة أخرى.

الرقم القومى : 26502121500055

رقم بطاقته التموينية: 115000573064

للتواصل مع الشاكى : 01002685841

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360