جيشنا الأبيض لـ حسن شاكوش تحقق 2.5 مليون مشاهدة

أطلق مطرب المهرجانات حسن شاكوش أغنية جديدة بعنوان "جيشنا الأبيض" تحية للطواقم الطبية التى تتصدر الصفوف في مواجهة فيروس كورونا المستجد.





تأتي الأغنية بعد تعرض عدد منهم إلى الإصابة بالفيروس القاتل نتيجة للاختلاط بحالات إيجابية.





أغنية جيشنا الأبيض من كلمات مصطفى حدوته، وتوزيع إسلام ساسو.





وحققت أغنيته "شارع أيامي" لـ حسن شاكوش، من مسلسل البرنس بطولة محمد رمضان نجاحا كبيرا، بنحو 5 ملايين مشاهدة عبر القناة الرسمية على "يوتيوب".



