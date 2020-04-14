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فن

جيشنا الأبيض لـ حسن شاكوش تحقق 2.5 مليون مشاهدة

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 11:00 م
اغنية جيشنا الابيض
اغنية جيشنا الابيض
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أحمد إبراهيم
حققت أغنية "جيشنا الأبيض" للمطرب حسن شاكوش 2 مليون و500 ألف مشاهدة وذلك على مدار يومين فقط منذ طرحها فى 12 أبريل الحالى. 

أطلق مطرب المهرجانات حسن شاكوش أغنية جديدة بعنوان "جيشنا الأبيض" تحية للطواقم الطبية التى تتصدر الصفوف في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

تأتي الأغنية بعد تعرض عدد منهم إلى الإصابة بالفيروس القاتل نتيجة للاختلاط بحالات إيجابية.

أغنية جيشنا الأبيض من كلمات مصطفى حدوته، وتوزيع إسلام ساسو.

وحققت أغنيته "شارع أيامي" لـ حسن شاكوش، من مسلسل البرنس بطولة محمد رمضان نجاحا كبيرا، بنحو 5 ملايين مشاهدة عبر القناة الرسمية على "يوتيوب".

تقول كلمات الأغنية: "على ناصية شارع أيامي .. ساكن مع أحزاني في بيت .. قدام مني ساكنة آلامي ..".
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