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تعليم

دورة تدريبية لبرنامج التميز في التعليم الصيدلي بجامعة عين شمس

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 01:03 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
تنظم إدارة تطوير التعليم بالجامعة بالتعاون مع بنك المعرفة المصري EKB وكلية الصيدلة جامعة عين شمس برنامج التميز في التعليم الصيدلي.

يأتي البرنامج في إطار حرص الجامعة على تطوير منظومة التعليم الجامعي والارتقاء بمستوى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، حيث يحاضر بالبرنامج نخبة من الخبراء الدوليين في مجال التعليم الصيدلي، وبإشراف أكبر هيئة اعتماد دولية للتعليم الصيدلي.


ويشارك في البرنامج أعضاء هيئة التدريس من جامعات عين شمس والقاهرة والإسكندرية والمنصورة وأسيوط كمرحلة أولى.

ومن المقرر أن تعقد أول دورة تدريبة بالبرنامج اليوم الأربعاء عن طريق التعلم عن بعد من خلال منصة إلكترونية.
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