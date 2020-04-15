دورة تدريبية لبرنامج التميز في التعليم الصيدلي بجامعة عين شمس

يأتي البرنامج في إطار حرص الجامعة على تطوير منظومة التعليم الجامعي والارتقاء بمستوى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، حيث يحاضر بالبرنامج نخبة من الخبراء الدوليين في مجال التعليم الصيدلي، وبإشراف أكبر هيئة اعتماد دولية للتعليم الصيدلي.







