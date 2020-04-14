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رياضة

أخبار الرياضة.. حمدي النقاز يصفع الزمالك.. جمهور الأهلي هدد عبدالله السعيد.. ومحمد صلاح يغزو أفريقيا

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 09:31 م
حسن العمدة
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:

رغم كل الأرقام والإنجازات التي حققها محمد صلاح منذ انضمامه إلى ليفربول في 2017 ، يعد الفرعون المصري أكثر لاعب تسديدًا على المرمى من بين كل لاعبي ليفربول بواقع 2.7 تسديدة في كل مباراة، ويأتي خلفه الدولي البرازيلي روبرتو فيرمينو (2.2)، ثم السنغالي ساديو ماني (2.1).

كشف سيد مرعي، وكيل اللاعبين، عن مفاجأة بشأن مفاوضات عبدالله السعيد مع نادي الزمالك.

فجر سيد مرعي وكيل اللاعبين مفاجأة بشأن تعاقد الزمالك مع عبدالله السعيد فى السنوات الماضية .

وجه أنيس بن ميم، المحامي الخاص باللاعب التونسي حمدي النقاز ووكيل أعماله، رسالة لنادي الزمالك بعد صدور حكم لصالح موكله لدى الفيفا ضد القلعة البيضاء.


نشر التونسي حمدي النقاز لاعب نادى الزمالك السابق، "ستوري" جديدة عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، يعلن انتصاره فى قضيته ضد الزمالك الأخيرة، الخاصة بفسخ عقده لعدم حصوله على مستحقاته.

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