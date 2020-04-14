فيها حاجة حلوة.. إنتاج الكحول الإيثيلي بالمعمل المشترك بمديرية صحة بني سويف

أعلنت مديرية صحة بنى سويف عن بدء المعمل الإقليمي المشترك قسم الكيمياء بإنتاج كحول ايثيلى عالى النقاوة للاستخدام الذاتي داخل المعمل المشترك.





وذلك في إطار تلبية الاحتياجات من هذا المنتج المستخدم حاليا فى التعقيم والتطهير، ضمن إجراءات مجابهة عدوى فيروس كورونا المستجد وتحقيق الاكتفاء الذاتي في حالة صعوبة وفرة المنتج للاستخدام.





ومن جانبه أثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف على هذه الخطوة الجادة في الوقت الراهن، والتى تأتي ضمن الجهود غير التقليدية التى تبذلها مديرية صحة بنى سويف في إطار تنفيذ الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات احتمالية العدوى بفيروس كورونا.