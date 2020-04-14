أهالى المعتمدية يشكون من التزاحم في الأسواق

أرسل القارئ محمد حسين شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد والمقيم بقرية المعتمدية بمحافظة الجيزة متضررا من التزاحم الشديد في السوق بالإضافة إلى استمرار إقامة الأفراح علي أسطح البيوت بالقرية.





وقال حسين نحن سكان قرية المعتمدية نعاني من الزحام الشديد بالأسواق، بالإضافة إلى إقامة الأفراح والمناسبات أعلى العقارات وإقامة صلاة الجماعة داخل المنازل بدلا من المساجد بعد غلقها مما يتسبب في انتشار فيروس كورونا.





وأضاف أن القرية موضوعة تحت الحجر الصحي منذ عدة أيام ولكن الحقيقة هي أن القرية موضوعة تحت الحجر الأمني فقط لعدم الخروج أو الدخول من القرية مما تسبب في إصرار خروج بعض أهالي القرية عن طريق الهروب من بعض الطرق الخاصة بالدائري مما أدى لحدوث حوادث على الطريق الدائري.





وأشار حسين إلى أن المنطقة تعمل بجهود شبابها مع الدولة لسد احتياجات المواطنين وتعتبر قرية المعتمدية من اكبر القري الموجودة بمحافظة الجيزة من حيث المساحة أو عدد السكان حيث عدد السكان يزيد عن ١٠٠ ألف نسمة ووجه اللوم لعضو مجلس النواب سعيد حساسين لعدم تكاتفه مع أهالي القرية وتركهم في محنتهم والاكتفاء بالتحدث إعلاميا فقط.





وناشد القارئ المسئولين اتخاذ الكثير من القرارات الحاسمة لمنع التكدس والتزام الجميع بالقرارات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بين المصريين والعالم ومنع المناسبات بالقرية لعدم تفشي الفيروس بالقرية.



