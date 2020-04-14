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أخبار العالم

تقرير: أمريكا مسؤولة عن 40% من الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 10:14 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
كشف تقرير صادر عن وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن 40% من مصابي كورونا في إسرائيل أصيبوا بالعدوى في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح التقرير أن 15% من المصابين أصيبوا بعدما اختلطوا بآخرين في مناطق مزدحمة بالمواطنين في إسرائيل.

وأشارت الصحة الإسرائيلية إلى 49% من المصابين المؤكدين بالفروس، أي ما يبلغ نسبه 5004 أصيبوا به بسبب الاتصال مع مريض إصابته بالفيروس مؤكدة.

وأصيب 19% أي 2005 شخص بعدما تعرضوا للفيروس خارج إسرائيل.

ولفت التقرير إلى أن 15% من المصابين أي ما تعداده 1517 أًصيبوا بالفيروس نتيجة تواجدهم في أماكن مزدحمة مثل المعابد والأسواق والسوبرماركت والمؤسسات الطبية، والبنوك ووسائل النقل، فيما لم يعرف مصدر إصابة 17% من المصابين بالفيروس.


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