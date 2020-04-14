تقرير: أمريكا مسؤولة عن 40% من الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل

كشف تقرير صادر عن وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن 40% من مصابي كورونا في إسرائيل أصيبوا بالعدوى في الولايات المتحدة الأمريكية.





وأوضح التقرير أن 15% من المصابين أصيبوا بعدما اختلطوا بآخرين في مناطق مزدحمة بالمواطنين في إسرائيل.





وأشارت الصحة الإسرائيلية إلى 49% من المصابين المؤكدين بالفروس، أي ما يبلغ نسبه 5004 أصيبوا به بسبب الاتصال مع مريض إصابته بالفيروس مؤكدة.





وأصيب 19% أي 2005 شخص بعدما تعرضوا للفيروس خارج إسرائيل.





ولفت التقرير إلى أن 15% من المصابين أي ما تعداده 1517 أًصيبوا بالفيروس نتيجة تواجدهم في أماكن مزدحمة مثل المعابد والأسواق والسوبرماركت والمؤسسات الطبية، والبنوك ووسائل النقل، فيما لم يعرف مصدر إصابة 17% من المصابين بالفيروس.







