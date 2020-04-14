وزارة الزراعة تقرر استمرار غلق الحدائق خلال أعياد شم النسيم..فيديو

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة ، إن الحكومة المصرية تتعامل مع الأزمات بمختلف اشكالها وانواعها من خلال الية ومناهج واضحة جدا كما اننا نتعامل مع الأزمات بشكل احترافي ومتناغم .





واضاف القرش خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناه المحور ، أن وزارة الزراعة أصدرت قرار بأستمرار غلق الحدائق خلال اعياد شم النسيم للحفاظ علي صحة المواطنين كما اننا وفرنا جميع معدات الوزارة لاستكمال عمليات التطهير .





واوضح أن الوزارة قامت بتطهير 8000 الف منشأه وهذا يأتي من ضمن مجموعة الإجراءات الاحترازية والوقائية .





وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة ، أن جميع الحدائق التي تتبع وزارة الزراعة مستمرين في غلقها ونقوم بعمليات تطهير لها باستمرار مثل حديقة الأورمان والأسماك والحدائق التابعة لهم .





وأضاف أن جميع إمكانيات وزارة الزراعة مسخرة للتصدي الي أزمة فيروس كورونا .