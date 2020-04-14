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وزارة الزراعة تقرر استمرار غلق الحدائق خلال أعياد شم النسيم..فيديو

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 10:02 م
محمد القرش
محمد القرش
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إبراهيم القادري
قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة ، إن الحكومة المصرية تتعامل مع الأزمات بمختلف اشكالها وانواعها من خلال الية ومناهج واضحة جدا كما اننا نتعامل مع الأزمات بشكل احترافي ومتناغم .

واضاف القرش خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناه المحور ، أن وزارة الزراعة أصدرت قرار بأستمرار غلق الحدائق خلال اعياد شم النسيم للحفاظ علي صحة المواطنين كما اننا وفرنا جميع معدات الوزارة لاستكمال عمليات التطهير .

واوضح أن الوزارة قامت بتطهير 8000 الف منشأه وهذا يأتي من ضمن مجموعة الإجراءات الاحترازية والوقائية .

وتابع  المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن جميع الحدائق التي تتبع وزارة الزراعة مستمرين في غلقها ونقوم بعمليات تطهير لها باستمرار مثل حديقة الأورمان والأسماك والحدائق التابعة لهم .

وأضاف  أن جميع إمكانيات وزارة الزراعة مسخرة للتصدي الي أزمة فيروس كورونا .
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