AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير التموين: العيش رائع و70 مليون مصري يستفيدون منه.. فيديو

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 10:40 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجار
الداخلية، أن الدعم النقدي أكثر كفاءة ولكن لابد من توفير السلع المطلوبة، مشيرا
إلى أن 70مليون مستفيد من الخبز ما يعني أن 70% من المصريين يستفيدون من الخبز
المدعم بخمس قروش فقط.



وأضاف المصيلحي، في حواره مع الإعلامي أحمد
موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر شاشة "صدى البلد"،
مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك دولاب عمل مميز، والخبز يكلف الدولة 53 ونصف مليار
جنية فقط، لافتا إلى أن الخبز يعتبر من أهم العناصر الداعمة للأمن الغذائي الحقيقي.



 



وتابع قائلا:"العيش رائع
وكويس في الفترة لأخيرة، والشكاوي قلت فيما يخص الخبز"، لافتا أن متوسط
استهلاك القاهرة من الخبز أقل من محافظة المنيا، وأسعار القمح عالميا مستقر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التموين: 275 مليون رغيف خبز يتم إنتاجها يوميا.. و3.4 مليون طن لمخزون القمح

التموين: سيستم صرف الدعم يعمل بشكل طبيعي ولا صحة لتعطله

غداً صرف المقررات التموينية .. والوزير: جميع السلع متوفرة ولا داعي للتكدس

ترشيحاتنا

شاهد.. قطع يد ضابط هندى بالسيف في نقطة تفتيش

بـ الأحمر النارى.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ متابعيها بإطلالة مثيرة للجدل.. شاهد

مجلس الوزراء ينعى شهيد الوطن المقدم محمد الحوفي

التعليم العالي: الموافقة على 7 أبحاث في مرحلة التجارب السريرية لفيروس كورونا

أكبر شركتين للأدوية بالعالم تتعاونان لإيجاد لقاح ضد فيروس كورونا

الصحة: تسجيل 160 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا..و 14 حالة وفاة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لاقتراب شهر رمضان.. طريقة عمل الخيار المخلل عشان تكملى سفرتك

استغلى الحظر.. 7 خطوات مفيدة للعناية بالشعر فى الوقت الحالى

بالأحمر والذهبى.. درة تبهر متابعيها بإطلالات وماكياج مختلف على tik tok