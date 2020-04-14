وزير التموين: العيش رائع و70 مليون مصري يستفيدون منه.. فيديو

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجار

الداخلية، أن الدعم النقدي أكثر كفاءة ولكن لابد من توفير السلع المطلوبة، مشيرا

إلى أن 70مليون مستفيد من الخبز ما يعني أن 70% من المصريين يستفيدون من الخبز

المدعم بخمس قروش فقط.

وأضاف المصيلحي، في حواره مع الإعلامي أحمد

موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر شاشة "صدى البلد"،

مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك دولاب عمل مميز، والخبز يكلف الدولة 53 ونصف مليار

جنية فقط، لافتا إلى أن الخبز يعتبر من أهم العناصر الداعمة للأمن الغذائي الحقيقي.

وتابع قائلا:"العيش رائع

وكويس في الفترة لأخيرة، والشكاوي قلت فيما يخص الخبز"، لافتا أن متوسط

استهلاك القاهرة من الخبز أقل من محافظة المنيا، وأسعار القمح عالميا مستقر.