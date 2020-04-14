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رياضة

غياب الجماهير عن الدوري الألماني لمدة عام ونصف

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 10:10 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف جيرالد هاوج، رئيس الأكاديمية الألمانية للعلوم "ليوبولدينا"، عن إمكانية غياب الجماهير عن المباريات لمدة عام ونصف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد هاوج في تصريحات لـ صحيفة " ليكيب " الفرنسية،  أن غياب الجماهير ستكون قرار حكيم للحد من ظاهرة تفشي الفيروس،  مشددا على أن تطبيق القرار سيستمر لمدة 18 شهرا إضافيا.

واضاف ان  قرار حظر التجمعات سيستمر لفترة طويلة خاصة في الأماكن التي تشهد حضورا جماهيريا كبيرا. 

وتابع أن عودة الجماهير إلى الملاعب حتى في حال انتهاء الوباء أمر غير منطقي خاصة في ظل عدم توافر لقاح ضد فيروس كورونا.

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