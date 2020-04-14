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أوعى تحصد.. نصيحة عاجلة من وزير التموين لمزارعي القمح.. فيديو

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 10:01 م
صدى البلد
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عادل نصار

كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن موجة الطقس السيء التي ضربت البلاد الشهر الماضي كان لها آثار إيجابية على محصول القمح.


وأكد المصيلحي، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن موجة الطقس السيء الأخيرة أثرت بشكل أفضل على القمح، وكانت خير وجعلت القمح يأخذ وقت أكبر في الأرض وهو أمر مفيد.


وقدم وزير التموين، نصيحة للمزارعين، قائلا :"أوعى تحصد بدري لاننا لا نقبل قمح برطوبة قليلة أو رطب، والدنيا هتحرر وكله هيبقي كويس ونصبر بس".


وأشار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجار الداخلية، إلى أن تم استبعاد كل ما يتعلق بعملية حصاد موسم القمح من حظر الحركة والذي اقرته الحكومة لمواجهة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد.


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