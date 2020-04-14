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أخبار العالم

حظروا سفري فسلط الله عليهم كورونا.. وزير قطري سابق يشن هجوما على نظام تميم

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 10:06 م
نجيب النعيمي
نجيب النعيمي
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القسم الخارجي
كشف وزير العدل القطري الأسبق نجيب النعيمي عن تفاصيل منعه من السفر من قبل نظام الدوحة بالرغم من إصدار القضاء حكمًا بعدم جوازه.

وقال "النعيمي" المعروف بمعارضته للنظام القطري عبر صفحته على الفيسبوك: "أسرد للتاريخ، عندما تم منعي من السفر قبل أربع سنوات بدأت المقاطعة الخليجية ومصر. وصلتني رسالة بعد أربع سنوات بإعلان رابع بمنع من السفر، والله سلط عليهم ما يطلعون من الديرة مثلي بسبب الكورونا.. أنا أتعجب".

وكانت قطر قد منعت وزير العدل الأسبق نجيب النعيمي من السفر قبل 4 سنوات تقريبًا دون إبلاغه بأسباب المنع، وجُدِّد المنع مؤخرًا بالرغم من صدور حكم قضائي بعدم جواز منعه من السفر، إلا أن الحكومة القطرية رفضت تنفيذه.

وكان المعارض القطري على حسابه في "فيس بوك" قبل فترة انتقد منعه دون وجه حق وقال: "‏مضى على منعي من السفر أكثر من 3 سنوات بدون سبب قانوني، وصدر حكم من الاستئناف بإلغاء منع السفر، ولم تطبِّق الحكومة حكمًا صادرًا منها".

وأضاف: "ماذا أفعل؟ ليس خوفًا من الحكومة التي هي خائفة مني، هم خالفوا القانون، ومن حقي أن أخالف القانون لأطبق العدل".
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