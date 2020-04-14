خدمات تفاعلية عن بعد للطفل والنشء بمكتبة الإسكندرية عبر الإنترنت

ويستفيد من هذه الخدمات التي تقدم عن بعد أولياء الأمور من خلال لقاءات مع المتخصصين في المجال النفسي والصحي وتقديم محاضرات قصيرة للتوعية؛ تشمل الموضوعات التي تهم الأسر المصرية سواء في كيفية التعامل مع متطلبات المرحلة السنية التي يمر بها أبناؤهم والإفادة من الوقت المتاح بشكل جيد.



