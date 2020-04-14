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محافظات

خدمات تفاعلية عن بعد للطفل والنشء بمكتبة الإسكندرية عبر الإنترنت

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 10:15 م
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
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أحمد عبد العزيز
أعلن قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية، عن تقديم خدمات معلوماتية وتفاعلية للأطفال والنشء من خلال مكتبتي الطفل والنشء، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمكتبيين.

وتشمل الخدمات حكي قصص يقدمها أشهر كتاب أدب الأطفال، وكذلك تعريف الأطفال والنشء بأهم المواقع المعلوماتية التي تساعدهم على تنمية المهارات الشخصية والثقافية، بالإضافة إلى طرق تعلم اللغات والروابط التي تفيدهم في التعلم عن بُعد، بالإضافة إلى تقديم معلومات عن طرق الوقاية من الفيروس، وكيفية الحفاظ على الصحة. 

ويستفيد من هذه الخدمات التي تقدم عن بعد أولياء الأمور من خلال لقاءات مع المتخصصين في المجال النفسي والصحي وتقديم محاضرات قصيرة للتوعية؛ تشمل الموضوعات التي تهم الأسر المصرية سواء في كيفية التعامل مع متطلبات المرحلة السنية التي يمر بها أبناؤهم والإفادة من الوقت المتاح بشكل جيد.

يذكر أن مكتبة الإسكندرية تعمل على زيادة وتنويع الخدمات التي تقدمها علي الصعيد الرقمي، منها إتاحة نحو مائتي ألف كتاب علي شبكة الانترنت، وتقديم خدمات للباحثين وذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال والنشء عبر وسائط إلكترونية، فضلا عن القيام بجولات حية المتاحف الموجودة بها على الصعيد الإلكتروني، وتقديم الأعمال الثقافية والفنية بها علي قناتها علي يوتيوب.
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