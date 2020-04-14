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من 4 إلى 12 أبريل.. رامي رضوان يحذر المصريين: سجلنا 1000 إصابة كورونا في 8 أيام.. فيديو

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 10:16 م
رامي رضوان
رامي رضوان
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هاني حسين
قال الإعلامي رامي رضوان، إن أول حالة تم تسجيلها في مصر مصابة بـ فيروس كورونا  كانت في يوم 15 فبراير الماضي، مضيفا: "وصلنا  إلى أول ألف حالة مصابة بفيروس كورونا في الفترة من 15 فبراير وحتى 4 أبريل أي في 51 يوما".

وأضاف رامي رضوان في برنامجه "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"،: "مصر وصلت لثاني ألف حالة مصابة في الفترة من 4 أبريل وحتى 12 أبريل في 8 أيام فقط".

وتابع رامي رضوان: "مشهد الزحام المبالغ فيه في الشوارع والأسواق يجعلنا نصل إلى ثالث ألف في أيام قليلة وسوف نتعرض إلى مشكلة كبيرة وضخمة".

وأكمل رامي رضوان: "لازم نتعقل كلنا ولا نخرج ونلزم المنازل، ولن يتحمل أحد نتيجة نزول المواطنين بكثرة في الشوارع في ظل انتشار فيروس كورونا ".
 
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