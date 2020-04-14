من 4 إلى 12 أبريل.. رامي رضوان يحذر المصريين: سجلنا 1000 إصابة كورونا في 8 أيام.. فيديو

قال الإعلامي رامي رضوان، إن أول حالة تم تسجيلها في مصر مصابة بـ فيروس كورونا كانت في يوم 15 فبراير الماضي، مضيفا: "وصلنا إلى أول ألف حالة مصابة بفيروس كورونا في الفترة من 15 فبراير وحتى 4 أبريل أي في 51 يوما".





وأضاف رامي رضوان في برنامجه "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"،: " مصر وصلت لثاني ألف حالة مصابة في الفترة من 4 أ بريل وحتى 12 أبريل في 8 أيام فقط".





وتابع رامي رضوان: " مشهد الزحام المبالغ فيه في الشوارع والأسواق يجعلنا نصل إلى ثالث ألف في أيام قليلة وسوف نتعرض إلى مشكلة كبيرة وضخمة".



