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اقتصاد

رغم كورونا هذه أفضل القطاعات الاستثمارية الآمنة.. اعرفها

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 10:17 م
استثمارات
استثمارات
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محمد يحيي

أكد الدكتور أحمد عزالدين، المحلل المالي والاقتصادي، أن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، تسبب في تكبد الاقتصاد العالمي خسائر فادحة، معتبرا أن تلك الأحداث من شأنها تغيير شكل الكيانات الاقتصادية عالميا.


وقال "عزالدين"، في اتصال هاتفي عبر قناة "صدي البلد"، إنه بسبب الركود الاقتصادي قد يلجأ البعض من الأفراد في الاستثمار في الودائع البنكية كشهادات العائد المتغير بالبنوك أو ادخار الثروة في شراء الذهب أو العقارات .


وأوضح "عزالدين" أن بعض الكيانات الأكبر من الشركات والاشخاص الاعتبارية والمؤسسات، يلجأ للاستثمار في أدوات الدين الحكومي من سندات وأذون الخزانة باعتبارها ذات عائد مضمون، موضحا أنه في ظل الأزمات لا تفكر الكيانات الانتاجية في توسيع حجم الأعمال إذ تقتصر علي تحديد احتياطي من الإيرادات، لمدة تتراوح بين 6 شهور حتي سنة حتي تتمكن في توفير احتياجات موظفيها من رواتب و مصروفات وغيرها و تجاوز الأزمة.


وأشار "عزالدين" إلي أن بعض الشركات تلجأ للاستثمار في قطاعات خارج نشاطها كالاستثمار في أدوات الدين الحكومي لفترة مؤقتة تكون محددة بانتهاء الأزمة الاقتصادية فما يشغل المستثمر هو تأمين استثمارات وليس توسيعها مع  توفير أعلي سيولة مالية له وأعلي عائد.


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