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وزير التموين: موجة الطقس السيئ الأخيرة أثرت بشكل أفضل على القمح.. فيديو

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 10:40 م
القمح
القمح
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محمود محسن

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين أن المناطق الجديدة والأراضي الصحراوية المخصصة للقمح  تعطي أنظف المحاصيل وأجودها وأعطت زيادة كبيرة رغم من التعديات التي حدثت بالدولة منذ عام 2011.


وأضاف المصيلحي خلال حواره لبرنامج على مسئوليتي تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن هناك إمكانية  تجميع القمح والشون والصوامع سواء من الشركة القابضة للصناعات الغذائية هناك صومعة أفقية أو شون مخزنة ولن نتعامل مع الشون الترابية.


وتابع وزير التموين أن موجة الطقس السيئ الأخيرة أثرت بشكل أفضل على القمح، وكانت خيرا وجعلت القمح يأخذ وقتا أكبر في الأرض وهو أمر مفيد.


وأشار الدكتور علي المصيلحي إلى أن هناك طفرة بالقيام بـ 50 صومعة منذ عام 2014 وعندنا سعات تخزينية تصل نحو 3 ملايين طن ونصف صوامع.


وقال وزير التموين إن المشروع القومي للصوامع من المشروعات العظيمة التى تمثل الأمن الغذائي الحقيق.

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