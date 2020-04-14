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فن

من الكواليس (أوس أوس) يروج لمسلسله الجديد في رمضان ٢٠٢٠

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 10:56 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني

شارك الفنان محمد أسامة "أوس أوس " صورة جديدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" 
وهى من كواليس مسلسل اتنين فى الصندوق.

وكتب على الصورة معلقًا: "احلى اب وأم في الدنيا مسلسل اتنين فى الصندوق استنونا في رمضان ٢٠٢٠ عَلى قنوات mbc Morocco& mbc Masr”

كما تفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت ابرز التعليقات كالآتي:

بالتوفيق يا أوس أوس يا صاحبي 

الف مبروك يا أوس أوس ومن نجاح لنجاح 

حبيبى هتكسر الدنيا ان شاء الله بالنجاح والتوفيق الدائم 



يذكر أن آخر أعمال "أوس أوس" مسلسل  "هوجان" الذى تم عرضه في رمضان 2019 بمشاركة الفنان محمد إمام.
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