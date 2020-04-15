السيطرة على حريق شب فى مخزن أعلاف ببنها

نجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية في السيطرة على حريق شب بمخزن على مساحة 400 متر بمساكن طابا بدائرة قسم أول بنها دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء أحمد العشماوي مدير الحماية المدنية بنشوب حريق بمخزن أعلاف على مساحة 400متر بمساكن طاباالتابعة لدائرة قسم أول بنها.

انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الواقعة وتم الدفع بعدد 6 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون أي إصابات أو خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.