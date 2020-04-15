AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

السيطرة على حريق شب فى مخزن أعلاف ببنها

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 03:01 ص
حريق
حريق
Advertisements
إبراهيم الهوارى

نجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية في السيطرة على حريق شب بمخزن على مساحة 400 متر بمساكن طابا بدائرة قسم أول بنها دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء أحمد العشماوي مدير الحماية المدنية بنشوب حريق بمخزن أعلاف على مساحة 400متر بمساكن طاباالتابعة لدائرة قسم أول بنها.

انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الواقعة وتم الدفع بعدد 6 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون أي إصابات أو خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ندب المعمل الجنائي لفحص حريق مصنع ملابس بقليوب

بسبب الطقس السيئ.. حريق مطعم بجوار مترو الأنفاق وسقوط تندة سيارات ببنها

مشاهد مأساوية بسبب الطقس السيئ.. انقطاع الكهرباء والمياه عن قرى القليوبية.. الشوارع تتحول إلى برك طين وغرق الأنفاق والكبارى

السيطرة على حريق بشارع بشبرا الخيمة

إخماد حريق بمطعم ومستشفى تحت الإنشاء بحلوان

السيطرة على حريق بمحول كهرباء بـ طوخ دون خسائر في الأرواح

ترشيحاتنا

الاعتذار الحل.. محامي حمدي النقاز يكشف عن دوره في انتهاء الأزمة مع الزمالك.. فيديو

أول فيديو.. تبادل إطلاق النار بين مجموعة إرهابية ورجال الداخلية في الأميرية

أحمد موسى يعلن استشهاد المقدم محمد الحوفي في عملية الأميرية.. فيديو

هجوم الجراد الصحراوي.. الأمم المتحدة: إثيوبيا على شفا المجاعة.. والخطر يزحف نحو السعودية

الداخلية : مقتل 7 عناصر إرهابية فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة

إحباط مخطط إرهابي ضد الأقباط.. الداخلية: العثور على مخزن أسلحة ومتفجرات بالمطرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سعر سيارة تويوتا سيليكا تتحول لكزس LC مزيفة.. صور

ليس الرئتين فقط.. فيروس كورونا يصيب 3 أعضاء بالجسم

أحلى من المطاعم.. طريقة تحضير سلطة السيزر