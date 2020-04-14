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مرأة

استغلى الحظر.. 7 خطوات مفيدة للعناية بالشعر فى الوقت الحالى

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 10:54 م
شعر صحى
شعر صحى
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نهى هجرس
تحاول العديد من الفتيات استغلال الوقت الحالى للاعتناء بالبشرة والشعر، كما يحرص استخدام طرق طبيعية للاعتناء بالبشرة والشعر، ولذلك نقدم لكم أفضل النصائح للعناية بالشعر


- احرصي على شرب كمية كبيرة من المياه في الصيف.

- دلكي فروة رأسك مرتين في اليوم باستخدام أطراف الأصابع مما يعمل على تنشيط الدورة الدموية في الرأس وتقوية بصيلات الشعر ومنع الشعر من التساقط.

- استخدمي الشامبو المناسب لنوعية شعرك ويفضل انتقاء الشامبو المصنع من المواد الطبيعية والمضاد لتساقط الشعر.

- أما بالنسبة لتلوين فيفضل اختيار الصبغات الطبيعية التي لا تؤذي الشعر ومباعدة المدة الزمنية بين فترات صباغة الشعر.

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- تجنبي التعرض لأشعة الشمس: فالتعرض المتواصل لأشعة الشمس يؤدي إلى تساقط الشعر وإضعافه.

- ابتعدي عن التوتر: حيث أن الدراسات أثبتت بأن الحالة النفسية تؤثّر بشكل كبير على صحة شعرك، فالتوتر يؤدّي إلى تساقط الشعر وضعفه. لذا لا تضغطي نفسك كثيرًا.

- التغذية السليمة لها عامل كبير في تغذية الشعر وتقليل كمية شرب الكافيين التي تؤدي إلى الجفاف.

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