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إزالة 11436 حالة تعد على مستوى الجمهورية خلال 10 أيام

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 10:43 م
التعديات على أملاك
التعديات على أملاك الدولة
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البهي عمرو

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية، إن  اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية وجه جميع المحافظين بإزالة جميع التعديات، وذلك بناء على توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.


وأضاف المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " كل يوم" المذاع على قناة "أون أى"، تقديم الإعلامى خالد أبو بكر أن " هناك بعض المواطنين استغلوا  مواجهة الدولة لفيروس كورونا وقاموا بالبناء المخالف".


وأشار المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية إلى أنه تم إزالة 11436 حالة إزالة على مستوى الجمهورية خلال 10 أيام فقط.


وأوضح المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية أن الدولة قامت بإزالة: " 86 ألف حالة تعد على أملاك الدولة خلال 24 ساعة الأخيرة".


ولفت المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية إلى أن الدولة توجه عدو استغل الظروف، ولذلك تم تحويل الجميع للنيابة، ومن خالف القانون سيتم معاقبته بالقانون.


وكشف المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية، أن الوزارة قامت بتحويل بعض  المسؤولين بالأحياء للتحقيق لاخفائها ما حدث وعدم الإبلاغ عن تلك المخالفات للتحقيق، وأكد أنه تم تحويل 144 موظفا للتحقيق.

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