وزير التموين: استخراج بطاقات للعمالة غير المنتظمة بعد التأكد من بياناتهم.. فيديو

قال الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن إعادة المحذوفين من البطاقات التموينية بعد التأكد من أحقيتهم، مضيفا أنه سيتم استخراج بطاقات للعمالة غير المنتظمة بعد التأكد من بياناتهم.





وأضاف المصيلحي، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم اتخاذ قرار باضافة مواليد جديدة حتى الآن والأولوية للفئات الأكثر احتياجا.





وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن 2 مليون مواطن من المواطنين الأكثر احتياجات استفادوا من الدعم التمويني، وتم عمل لهم بطاقات تموين جديدة، مستدركا :"لازم نخدم على الفئات الاكثر احتياجا مهما كنا محتاجين، والطبقة الوسطى مش وقته والأهم الأكثر احتياجا".



