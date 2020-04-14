الزمالك ينفي وصول خطاب رسمي يدين الأبيض في قضية النقاز.. فيديو

كشف أحمد عبد الفتاح، المستشار القانوني للقضايا الخارجية اللاعبين في نادي الزمالك، عن قرار المحكمة الذي صدر ضد القلعة البيضاء بشأن قضية اللاعب الهارب حمدي النقاز.









وقال "عبد الفتاح"، أثناء مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج "جمهور الثالثة" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورت"، إن المحكمة أصدرت قرارا اليوم بقبول دعوى حمدي النقاز، وتغريم الزمالك من ناحية الفيفا بمبلغ مليون و٢٥٠ ألف دولار؛ بناءً على ما قاله محامي النقاز.









وأضاف المستشار القانوني، أن قرار الفيفا لصالح حمدي النقاز يمنع الزمالك من فترات قيد، مؤكدا أنه لم يتم إرسال الخطاب على أي إيميل يخص الزمالك، ولا إيمله الشخصي المتواجد في ملف القضية.









واشار عبد الفتاح الى أن، الاتحاد المصري لكرة القدم لم تصله القرار الذي ادعى محامي النقاز انه وصل للجبلاية بتاريخ اليوم في تمام الساعة ٣.٥٣ عصراََ.









وتابع: لا توجد نية عند النقاز بالصلح فإذا كان متواجدا هذا الأمر كان سيحدث صلح منذ فترة طويلة، ولكن ما يفعله يؤدي إلى استكمال المشوار قانونيا.









وصرح عبد الفتاح بأنه إذا حدث وتلقينا خطابا رسميا من الفيفا بشأن هذه القضية سوف نستأنف إذا صدر القرار ضد الزمالك.