وزيرة الصحة للنواب: مستعدون لكافة السيناريوهات.. وخطط لمحاصرة كورونا

الوزارة تتابع الحالة الصحية للأطقم الطبية من خلال الاختبارات السريعة وأدوية رفع المناعة

برلماني: الدولة تدير الأزمة على مستوى عالٍ من الكفاءة والمهارة ولا نتمنى الوصول للمرحلة الثالثة





عقدت وزيرة الصحة د. هالة زايد اجتماعا أمس مع هيئة مكتب لجنة الصحة بمجلس النواب، ووجه النواب والوزيرة الشكر للأطقم الطبية على الجهود التي بذلتها خلال المرحلة السابقة .





وأعلنت الوزيرة للنواب الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال المرحلة السابقة منذ بداية الأزمة والإجراءات التي ستشهدها مستقبلا وشهد الاجتماع مقارنة وضع مصر بدول العالم وجهود وزارة الصحة لتوفير أوجه الرعاية والحماية للمواطنين والأطباء وشهد اللقاء مقارنة تتعلق بمعدلات الاصابة والوفيات خلال المرحلة السابقة.





وعرضت الوزيرة خلال اجتماع النواب قراءة في معدلات الشفاء خلال المرحلة السابقة والوفيات كما تم الاعلان عن الاجراءات التي سيتم اتخاذها خلال المرحلة القادمة واستعداد الدولة والاستعداد والسيناريوهات المقترحة خلال المرحلة القادمة.

وقال عبد المنعم شهاب وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن الاجتماع شهد عرض أماكن تقديم الخدمة للحالات المصابة قي المحافظات حيث تم تقسيمها الى حالات بسيطة و اخرى خطيرة تحتاج الى العناية المركزة، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على المستشفيات.





وأشار شهاب إلى أن اللقاء تناول توفير المستلزمات الوقائية وتم توجيه الشكر للقوات المسلحة وأكدت أن الدولة مستعدة جيدًا لكافة السيناريوهات وأن الدولة لا تتمنى أن نصل لهذه المرحلة.





وقال النائب إن الوزيرة تعقد اجتماعات بالفيديو كونفرانس مع مديري مستشفيات العزل لتشجيع الأطقم الطبية وتوفير الاحتياجات والوقائية والمستلزمات المتاحة.



