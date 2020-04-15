AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

وزيرة الصحة للنواب: مستعدون لكافة السيناريوهات.. وخطط لمحاصرة كورونا

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 03:01 ص
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
Advertisements
فريده محمد
  • الوزارة تتابع  الحالة الصحية للأطقم الطبية من خلال الاختبارات السريعة وأدوية  رفع المناعة
  • برلماني: الدولة تدير الأزمة على مستوى عالٍ من الكفاءة والمهارة ولا نتمنى الوصول للمرحلة الثالثة 

عقدت وزيرة الصحة د. هالة زايد اجتماعا  أمس مع هيئة مكتب لجنة الصحة بمجلس النواب، ووجه النواب والوزيرة الشكر للأطقم الطبية على الجهود التي بذلتها خلال المرحلة السابقة .

وأعلنت الوزيرة  للنواب الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال المرحلة السابقة منذ بداية الأزمة والإجراءات التي ستشهدها مستقبلا وشهد الاجتماع  مقارنة وضع مصر بدول العالم وجهود وزارة الصحة لتوفير أوجه الرعاية والحماية للمواطنين والأطباء وشهد اللقاء مقارنة تتعلق بمعدلات الاصابة والوفيات خلال المرحلة السابقة.

وعرضت الوزيرة خلال اجتماع النواب قراءة في معدلات الشفاء خلال المرحلة السابقة  والوفيات كما تم الاعلان عن الاجراءات التي سيتم اتخاذها خلال المرحلة القادمة واستعداد الدولة والاستعداد والسيناريوهات المقترحة خلال المرحلة القادمة.
 
وقال عبد المنعم شهاب وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن الاجتماع شهد عرض أماكن تقديم الخدمة للحالات المصابة قي المحافظات حيث تم تقسيمها الى حالات بسيطة و اخرى خطيرة تحتاج الى العناية المركزة، بالإضافة إلى تخفيف  الضغط على المستشفيات.

وأشار شهاب إلى أن اللقاء تناول توفير المستلزمات الوقائية وتم توجيه الشكر للقوات المسلحة وأكدت أن الدولة مستعدة جيدًا لكافة السيناريوهات  وأن الدولة لا تتمنى أن نصل لهذه المرحلة.

وقال النائب إن الوزيرة تعقد اجتماعات بالفيديو كونفرانس مع مديري مستشفيات العزل لتشجيع الأطقم الطبية وتوفير الاحتياجات والوقائية والمستلزمات المتاحة.

وأضاف شهاب أنه تتم متابعة الحالة الصحية للأطقم الطبية من خلال الاختبارات السريعة وأدوية رفع المناعة مضيفًا "الدولة تدير الأزمة على مستوى عالٍ من الكفاءة والمهارة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعافي أول حالة حاملة لـ كورونا .. ومصر خالية من الفيروس (وزارة الصحة والصحة العالمية)

أول رد من الصحة والمنظمة العالمية على إصابة فرنسيين بـ كورونا عائدين من مصر

الرئيس السيسى يوجه بصرف مكافآت استثنائية للعاملين بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية

السيسي يعرب عن التقدير للعاملين في القطاع الصحي.. يوجه بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% بتكلفة إجمالية 2.25 مليار جنيه.. وصرف مكافآت استثنائية للعاملين بمستشفيات العزل والصدر

مقترحات صحة النواب لمواجهة كورونا على طاولة الحكومة.. حل أزمة بدل المهن الطبية لمهندسي الصحة.. والتخلص الآمن للنفايات الصحية.. ومعاملة خاصة لشهداء الجيش الأبيض

وزيرة الصحة لوفد البرلمان: نوفر فرق دعم نفسي للأطقم الطبية وجرعات إضافية لرفع المناعة

ترشيحاتنا

شهيد مصر.. خالد أبو بكر يحبس دموعه على الهواء ويخرج فاصل .. فيديو

الداخلية : مقتل 7 عناصر إرهابية فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة

هاني الناظر يكشف عن علاج جديد لكورونا يتم تجربته بداية من الغد.. فيديو

محافظ الاسكندرية:غلق 61 شاطئ وحدائق المنتزة والمعمورة لمواجهة كورونا.. فيديو

6 طرق تحميك من الفشل الكلوي

سيد عبدالحفيظ يكشف صفقات الأهلي الجديدة وسر الـ 4 ملايين وحديث الخطيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سعر سيارة تويوتا سيليكا تتحول لكزس LC مزيفة.. صور

ليس الرئتين فقط.. فيروس كورونا يصيب 3 أعضاء بالجسم

أحلى من المطاعم.. طريقة تحضير سلطة السيزر