هاني الناظر يكشف عن علاج جديد لكورونا يتم تجربته بداية من الغد.. فيديو

قال الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، إن جميع التجارب التي تحدث على الأدوية هي تحارب فقط وليست أدوية نهائية لعلاج فيروس الكورونا.





وأضاف الدكتور هاني الناظر خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أنه من ساعات قليلة تم الإعلان عن علاج جديد لفيروس كورونا كان يستخدم مسبقا لعلاج نوع من أنواع سرطان الدم.





وتابع استشاري الأمراض الجلدية، أن هذا الدواء يعطي نتائج مبشرة وسيتم تجربة هذا الدواء على ٤٠٠ مصاب بالكورونا بداية من الغد، مشيرا إلى أن الدواء الذي أعلنت عنه اليابان للقضاء على فيروس كورونا مازال تحت التجارب فقط.





ووجه الدكتور هاني الناظر، نصيحة الى المواطنين المصريين بأنه عند سماعهم لدواء معين قد يعطي نتيجة للقضاء على فيروس كورونا لا يجوز الذهاب لشرائه وهشا سيفعل كارثة في نقص هذه الأدوية.





وأشار إلى أنه، لم يثبت حتى الآن أن هناك تطعيما يقي من الإصابة بفيروس كورونا، موضحا أن التطعيمات الموجودة في المصل واللقاح تكون لأمراض أخري وليس لفيروس كورونا.