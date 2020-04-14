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ديني

علي جمعة: أشد الناس التزاما بالصدق يقع في الكذب مرتين على الأقل يوميا

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 10:55 م
علي جمعة
علي جمعة
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محمد صبري عبد الرحيم
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن المسلمون اهتموا بدارسة ظاهرة الكذب، فعرفوا الكذب، وهناك مذاهب ثلاثة: الأول يرى أن الكذب هو مخالفة الواقع، والثاني يرى أن الكذب هو مخالفة الاعتقاد القائم بنفس المتكلم، والثالث يرى أن الكذب هو مخالفة الواقع والاعتقاد معا.

وأوضح "جمعة" عبر صفحته بـ"فيسبوك"، أن هذا المبحث موجود في علم البلاغة، وموجود أيضا عرضا في علم المنطق، ولكل مذهب من المذاهب الثلاثة مشكلة في التعريف، فمن ذهب إلى أنه مخالفة الواقع يرى أنه يوصف بالكذب الخطأ والخطيئة، فالخطأ يكون عن غير قصد، والخطيئة تكون عن قصد. 

وتابع: ويبدو أن هذا هو الذي كانت تميل إليه قريش؛ حيث إنها كانت تطلق الكذب على الخطأ، فرسول الله ﷺ عندما بلغه أن سعد بن عبادة قال أثناء فتح مكة : اليوم يوم الملحمة، فقال : كذب سعد. أي أخطأ سعد. أما المذهب الثاني الذي يرى أنه مخالفة الاعتقاد، فمعناه أن الملحد إذا قال : إن الله موجود، يكون كاذبا؛ لأنه مخالفا لاعتقاده، وهو صدق بالاتفاق، والمذهب الثالث الذي يرى أن الكذب مخالفة الواقع والاعتقاد معا، اعترض عليه بأنه يلزم منه وجود منطقة لا توصف بأنها صدق ولا كذب، وهو ما لا وجود له في اللغة العربية، مثل أن يقول المتكلم شيئا مخالفا للواقع، موافقا لاعتقاده، أو مخالفا لاعتقاده، موافقا للواقع، فلا يوصف حينئذ لا بصدق ولا بكذب، وهذا ما تأباه اللغة العربية ما دام الكلام خبرا. 

وواصل: والنبي ﷺ فيما أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه (كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع) فإذ بهؤلاء يشتدون في الكذب، حتى يحولون كل ما يتخيلون دون أي سماع لأي خبر موثق إلى وهم يعيشون فيه يظنونه الحقيقة، فصدق عليهم كلام رسول الله ﷺ حيث يقول : (ولا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابًا) [رواه البخاري ومسلم وابن حبان واللفظ له] وانظر إلى كلمة (يتحرى الكذب) أي أنه يعشقه ويسر به ويتتبعه وينشئه، فإنا لله وإنا إليه راجعون، واللهم أأجرنا في مصيبتنا، ويقول ﷺ : (وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله، ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه) [رواه البخاري والترمذي واللفظ له] وفي لفظ البخاري : [يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب] وذلك لما يترتب عليها من إساءة ومن ضرر على المستوى العام والخاص. 

وأكمل: ولا ينبغي أن يكون انتشار الكذب مبررا لتعاطيه والتعامل معه على أنه غير محظور، فالكذب قبيح رغم شيوعه في البشر، حتى إن آخر الأبحاث ترى أن أشد الناس التزاما بالصدق يقع في الكذب مرتين على الأقل يوميًا، وما زال الناس في الشرق والغرب ينعون على الكذب.

ونبه على أن الابتعاد عن الكذب وذمه كان من سمات الحضارات التي أظهرت تفوقا وقيادة وريادة على مر التاريخ، ففي حضارة أسلافنا التي قادت العالم قرونا طويلة، وحضارة الغرب على ما فيها من سلبيات كان الكذب مذموما، بل ويمثل عندهم -سواء عند السلف أو عند الغرب- قيمة سلبية يُحاسب عليها من يرتكبها على جميع المستويات، ويكون الكذب جريمة أكثر بشاعة إذا ما صدر من مسئول أو متصدر لخدمة الناس.

وأردف: ونحن لابد علينا أن نستمر جميعا كحال الخطيب الذي بدأنا به المقال، نكرر، ونزيد، ونعيد في التحذير من الكذب، وفي الأمر بالصدق؛ لأن الكذب مهلكة، والصدق منجاة.

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