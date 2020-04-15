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حوادث

ضبط 7 طلاب سرقوا 13 كمبيوتر من مدرستهم خلال فترة الحظر بقنا

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 04:00 ص
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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يوسف رجب
تمكنت أجهزة الأمن بقنا، من ضبط 7 طلاب، لاستغلالهم فترة حظر التجوال وسرقة 13 كمبيوتر من مدرستهم الثانوية في كلاحين قفط.

تبين من تحريات المباحث، أن الطلاب مقيدين بمدرسة قفط الثانوية الصناعية بمنطقة الكلاحين، واستغلوا فترة حظر التجوال، وخططوا لسرقة أجهزة الحاسب الآلي من المدرسة، وتمكنوا من سرقة 13 جهاز كمبيوتر بعد كسر باب المعمل.

ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمدرسة، و تتبع خط سير المتهمين، تم التوصل إليهم و كشف هوياتهم و ضبطهم اليوم الثلاثاء.

وكان اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا، يوم الأحد الماضى، بتعرض مدرسة قفط الثانوية الصناعية بقرية الكلاحين، للسرقة و اختفاء 13 جهاز حاسب آلي.

وتلقي إخطارًا أمس الثلاثاء، بتمكن مباحث مركز قفط برئاسة النقيب محمود عفيفي، رئيس المباحث، والنقيبين رامي الطحاوي، وشادي السمان، من ضبط 7 طلاب متهمين في واقعة السرقة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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