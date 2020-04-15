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برلمان

حسن السيد عن تطبيق صحة مصر: يحمي المواطنين من أخطار كورونا

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 04:03 ص
حسن السيد عضو لجنة
حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب
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حسن رضوان
أشاد حسن السيد عضو مجلس النواب، بجهود وزارة الصحة والسكان، إطلاق تطبيق «صحة مصر» على الهواتف المحمولة والذي يهدف إلى توعية وإرشاد المواطنين حول كيفية الوقاية من فيروس «كورونا» المستجد، وكيفية التعامل عند الاشتباه في الإصابة بالمرض.

وقال "السيد" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن هذا التطبيق يأتى ضمن جهود وزارة الصحة فى الوقاية من فيروس كورونا المستجد، فهو يتضمن معلومات ارشادية لتجنب الاماكن التى بها مصابين لحماية المواطنين من الفيروس.

وأشار عضو مجلس النواب، الى أن وزارة الصحة بكل طاقمها سواء أطباء او ممرضين او عاملين يقومون بجهود ضخمة من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ويجب ان ندعمهم بكل قوة فهم جيش مصر الابيض وخط الدفاع الاول ضد الفيروسات والأمراض الخطيرة.

وكان ذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن إطلاق تطبيق «صحة مصر» على الهواتف المحمولة والذي يهدف إلى توعية وإرشاد المواطنين حول كيفية الوقاية من فيروس «كورونا» المستجد، وكيفية التعامل عند الاشتباه في الإصابة بالمرض.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن جميع المعلومات والبيانات في التطبيق معتمدة من كل من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية كما يتم تحديثها باستمرار وفقًا لآخر البيانات والمعلومات المتاحة، لافتًا إلى أن التطبيق يتيح أيضا إمكانية التواصل مع فريق طبي معتمد لمتابعة الأعراض لأي شخص في حالة وجود اشتباه في الإصابة بالمرض وكيفية التصرف طبقا للحالة الصحية.
وأشار إلى أن رابط تطبيق صحة مصر يمكن أن يقوم أي شخص بالإبلاغ من خلاله عن حالته أو عن حالة شخص آخر مع تسجيل بعض المعلومات والأعراض التي يطلبها التطبيق، وذلك لتحديد مدى احتمال الإصابة بناء على الإجابات التي سيتم تسجيلها وسيتم توجيهه للإجراء المناسب لحالته أو لحالة الشخص المبلغ عنه.

وأضاف أن التطبيق يحتاج إلى دخول المستخدم على الإنترنت لتحميل محتوى الموضوعات وكل الاستفسارات والإرشادات المتاحة والتي يتم تحديثها باستمرار عن طريق وزارة الصحة.

ولفت إلى أن التطبيق يرسل رسائل تنبيه في حال الاقتراب من أو التواجد في أحد المواقع التي تحتوي على إصابات، وذلك لأخذ الاحتياطات الوقائية وتجنب الإصابة، موضحًا أن تفعيل تلك الخاصية يستلزم السماح للبرنامج بتتبع موقع المستخدم وتفعيل هذه الخاصية في هاتفه المحمول.

وتابع أن التطبيق يشمل أيضًا مقالات متنوعة وشاملة عن أساليب الوقاية والعادات الخاطئة التي من الممكن أن تتسبب في نقل العدوى، بالإضافة إلى نصائح تقوية المناعة وأحدث المعلومات حول الفيروس وكيفية مواجهته.

ولفت إلى أنه يمكن لمستخدم التطبيق التواصل مع وزارة الصحة عن طريق «الواتساب» حيث يسمح البرنامج بتحويل المستخدم مباشرة للرقم الخاص بالوزارة على «واتساب»، كما يعرض البرنامج كل الأرقام والروابط التي تمكن المستخدم من التواصل مع وزارة الصحة والسكان بكافة وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي المتاحة.

وأضاف أن التطبيق يشمل أيضًا خاصية التنبيهات الصوتية، حيث تحتوي على تنبيهات بأصوات ممثلين مصريين للتذكير بإرشادات الوقاية والحماية من العدوى، ويتم تفعيل هذه الخاصية عن طريق إعدادات البرنامج.
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