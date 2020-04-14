بسبب كورونا .. برلماني يطالب بحماية عمال تصوير المسلسلات .. فيديو

قال النائب محمد سليم عضو مجلس النواب: إنني تقدمت ببيان عاجل إلى رئيس الوزراء لحماية عمال تصوير المسلسلات وهذا وفقا لأدوات الرقابة التي منحها الدستور.









وأضاف محمد سليم خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور ،: أننا في دولة قانون ويجب احترام قرارات رئيس مجلس الوزراء بخصوص الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.









وأوضح محمد سليم ، أن هذه الإجراءات سارية علي الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية بدون استثناء لأن هذا في صالح الوطن والمواطن.













وتابع : أن ما تقوم به شركات الإنتاج السينمائى من تصوير داخل مدينة الإنتاج الإعلامي هذا العمل لا يليق بصناع الدراما المصرية في هذا الوقت.









واستكمل : أن على وزارة الإعلام تنفيذ قرار رئيس الوزراء رقم 606 بخصوص هذا الشأن.



