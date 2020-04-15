حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 15 /4 /2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، لذلك نستعرض اليوم الأربعاء 15-4- 2020، توقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.

برج الثور







علي الصعيد المهني : لا تتكاسل عن اداء مهامك اليومية



علي الصعيد العاطفي : عليك قضاء بعض الوقت مع العائلة والاصدقاء

علي الصعيد الصحي : انت تهمل صحتك هذه الفترة







برج الاسد







علي الصعيد المهني : تستعيد حيويتك و تتوهج ثقتك بنفسك

علي الصعيد العاطفي : لا تضغط علي الشريك كثيرا



علي الصعيد الصحي : عليك الاشتراك في الجيم







برج العذراء







علي الصعيد المهني : الظروف كلها مشجعة علي التحرك و الاستثمار و تحقيق الارباح



علي الصعيد العاطفي : يتجمع الاصدقاء حولك لمساعدتك علي تجاوز خلافاتك مع الشريك



علي الصعيد الصحي : قد تكون منزعجا من الارشادات الغذائية و الصحية التي عليك اتباعها







برج السرطان







علي الصعيد المهني : الوضع غير مستقر في العمل ، عليك الصمت والصبر في بعض الاحيان



علي الصعيد العاطفي : التفرد لن يؤدي الي حسم الامور كما تتمني

علي الصعيد الصحي : صحتك تستحق منك بعض الاهتمام







برج الحوت

علي الصعيد المهني : لا تكن حساسا اكثر من اللازم ، عليك الا تاخد كي شئ علي اعصابك برج الحوت

علي الصعيد العاطفي : عليك ان تكون اكثر وضوح مع الشريك



علي الصعيد الصحي : عليك ممارسة التمارين الرياضية



علي الصعيد المهني : يوم ايجابي في العمل تحاول ان تصلح علاقتك بزملاء العمل





برج الدلو



علي الصعيد العاطفي : الحبيب يشعر باهمالك له برج الدلو

علي الصعيد الصحي : عليك اخذ الحذر حتي لا تصاب بوعكة صحية



علي الصعيد المهني : لديك بعض الاهداف التي تريد تحقيقها هذه الفترة







برج الجدي







علي الصعيد العاطفي : لا تفسد علاقتك بالشريك



علي الصعيد الصحي : عليك الاهتمام بنوعية الطعام التي تتناولها



علي الصعيد المهني : لا تتكاسل عن اداء مهامك حتي لا تتراكم عليك





برج القوس







علي الصعيد العاطفي : تشعر بالحزن بسبب ان الحبيب ، حاول ان تتحدث معه برج القوس



علي الصعيد الصحي : عليك الحرص علي تناول طعام صحي



علي الصعيد المهني : عليك استغلال الفرص التي امامك ولا تضيعها







برج العقرب





علي الصعيد العاطفي : عليك ان تكون متفاهم اكثر في التعامل مع الحبيب



علي الصعيد الصحي : عليك الانتظام في ممارسة التمارين

علي الصعيد المهني : لا مشكلة ان اخذت اجازة ان كنت تشعر بانك غير قادر علي ممارسة مهامك اليوم







برج الميزان







علي الصعيد العاطفي : عليك وضع اولويات لترتاح برج الميزان



علي الصعيد الصحي : عليك ان تهتم بنظامك الغذائي



علي الصعيد المهني : لديك بعض المشاكل تحتاج إلى عقل وحكمة





برج الحمل







علي الصعيد المهني : تتاقلم مع زملاء العمل الجدد وهم يحبون روحك المرحة

علي الصعيد العاطفي : عليك ان تكون اكثر وضوحا مع الحبيب



علي الصعيد الصحي : تشعر بالتعب و الارهاق الشديد







برج الجوزاء







علي الصعيد المهني: انت شخص مخلص لعملك مما يحعلك تعطي اكثر ويزيد من فرصة نجاحك



علي الصعيد العاطفي : لابد ان تتحدث مع الحبيب عما يزعجك ولا تترك الامور للايام



علي الصعيد الصحي : تعاني من بعض الالام في الاسنان