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مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 15 /4 /2020 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 02:01 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
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لمياء الياسين
يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، لذلك نستعرض اليوم الأربعاء  15-4- 2020، توقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.

وفيما يلي حظك اليوم الأربعاء 15-4- 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا على ما يحمله كل برج من أسرار:
 برج الثور

علي الصعيد المهني : لا تتكاسل عن اداء مهامك اليومية
علي الصعيد العاطفي : عليك قضاء بعض الوقت مع العائلة والاصدقاء
علي الصعيد الصحي : انت تهمل صحتك هذه الفترة

برج الاسد

علي الصعيد المهني : تستعيد حيويتك و تتوهج ثقتك بنفسك
  علي الصعيد العاطفي : لا تضغط علي الشريك كثيرا
 علي الصعيد الصحي : عليك الاشتراك في الجيم

برج العذراء

علي الصعيد المهني : الظروف كلها مشجعة علي التحرك و الاستثمار و تحقيق الارباح
علي الصعيد العاطفي : يتجمع الاصدقاء حولك لمساعدتك علي تجاوز خلافاتك مع الشريك
علي الصعيد الصحي : قد تكون منزعجا من الارشادات الغذائية و الصحية التي عليك اتباعها

برج السرطان

علي الصعيد المهني : الوضع غير مستقر في العمل ، عليك الصمت والصبر في بعض الاحيان
علي الصعيد العاطفي : التفرد لن يؤدي الي حسم الامور كما تتمني
علي الصعيد الصحي : صحتك تستحق منك بعض الاهتمام

برج الحوت
علي الصعيد المهني : لا تكن حساسا اكثر من اللازم ، عليك الا تاخد كي شئ علي اعصابك برج الحوت
علي الصعيد العاطفي : عليك ان تكون اكثر وضوح مع الشريك
علي الصعيد الصحي : عليك ممارسة التمارين الرياضية
علي الصعيد المهني : يوم ايجابي في العمل تحاول ان تصلح علاقتك بزملاء العمل

برج الدلو
علي الصعيد العاطفي : الحبيب يشعر باهمالك له برج الدلو
علي الصعيد الصحي : عليك اخذ الحذر حتي لا تصاب بوعكة صحية
علي الصعيد المهني : لديك بعض الاهداف التي تريد تحقيقها هذه الفترة

برج الجدي

علي الصعيد العاطفي : لا تفسد علاقتك بالشريك
علي الصعيد الصحي : عليك الاهتمام بنوعية الطعام التي تتناولها
علي الصعيد المهني : لا تتكاسل عن اداء مهامك حتي لا تتراكم عليك

برج القوس

علي الصعيد العاطفي : تشعر بالحزن بسبب ان الحبيب ، حاول ان تتحدث معه برج القوس
علي الصعيد الصحي : عليك الحرص علي تناول طعام صحي
علي الصعيد المهني : عليك استغلال الفرص التي امامك ولا تضيعها

برج العقرب

علي الصعيد العاطفي : عليك ان تكون متفاهم اكثر في التعامل مع الحبيب
علي الصعيد الصحي : عليك الانتظام في ممارسة التمارين
علي الصعيد المهني : لا مشكلة ان اخذت اجازة ان كنت تشعر بانك غير قادر علي ممارسة مهامك اليوم

برج الميزان

علي الصعيد العاطفي : عليك وضع اولويات لترتاح برج الميزان
علي الصعيد الصحي : عليك ان تهتم بنظامك الغذائي
علي الصعيد المهني : لديك بعض المشاكل تحتاج إلى عقل وحكمة

برج الحمل

علي الصعيد المهني : تتاقلم مع زملاء العمل الجدد وهم يحبون روحك المرحة
علي الصعيد العاطفي : عليك ان تكون اكثر وضوحا مع الحبيب
علي الصعيد الصحي : تشعر بالتعب و الارهاق الشديد

برج الجوزاء

علي الصعيد المهني: انت شخص مخلص لعملك مما يحعلك تعطي اكثر ويزيد من فرصة نجاحك
علي الصعيد العاطفي : لابد ان تتحدث مع الحبيب عما يزعجك ولا تترك الامور للايام
علي الصعيد الصحي : تعاني من بعض الالام في الاسنان
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