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فن

هاني رمزي ينعي استشهاد المقدم محمد فوزي الحوفي.. شاهد

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 12:42 ص
هاني رمزي
هاني رمزي
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مصطفى كرم
نعي الفنان هاني رمزي إستشهاد المقدم محمد فوزي خلال الهجوم على وكر للعناصر الإرهابية بمنطقة الأميريه بمحافظة القاهرة وتبادل إطلاق النيران مما أسفر عن استشهاده.

ونشر هاني رمزي عبر انستجرام صورة تتضمن "الله يرحم المقدم محمد فوزي الحوفي".

ونجحت قوات مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية، في استهداف وكر لمجموعة إرهابية وذلك بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة، كانت تستعد للقيام بعمل إرهابى بالتزامن مع أعياد الأقباط.

وقد بادلت قوات مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية النيران مع المجموعة الإرهابية، وقد نجحت الأجهزة الامنية فى القضاء على جميع العناصر الإرهابية والتى بادرت بإطلاق النيران مع القوات، وقد استشهد المقدم محمد فوزي الحوفي، أحد أبطال الأمن الوطني التابعة لوزارة الداخلية أثناء عملية تنفيذ مهاجمة الوكر الإرهابي.

وطالبت قوات الشرطة المواطنين عدم الاقتراب من منطقة تبادل إطلاق النيران حفاظا على أرواحهم والابتعاد تمامًا عن المنطقة الخطر.
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