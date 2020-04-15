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منوعات

شاهد.. 90% من أسواق مدينة ووهان تفتح أمام المواطنين

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 12:09 ص
صدى البلد
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احمد شريف

أفادت التقارير إخبارية  أن أكثر من 90 في المائة من الأكشاك في أكبر سوق رطبة في ووهان استأنفت أعمالها بعد رفع إغلاق الفيروس التاجي عن المركز السابق.



وتظهر اللقطات التي نشرتها وسائل الإعلام الحكومية البائعين الذين يبيعون جراد البحر الحي في سوق  إستونيا الضخم، الذي يشغل 116 فدانًا أو ما يعادل 65 ملعبًا لكرة القدم.



ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، عاد أكثر من 3600 متجر إلى العمل في إستونيا، التي تعد واحدة من أسواق بيع المواد الغذائية الأساسية في المدينة، بينما حذر المسؤولون تداول الحيوانات البرية الحية أو الماشية لمنع انتشار الفيروس التاجي.



تأتي هذه الأخبار في الوقت الذي انتقد فيه رئيس وزراء أستراليا دعم منظمة الصحة العالمية لإعادة فتح الأسواق الرطبة في ووهان.


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