لمن الكلمة الفصل.. كورونا يشعل النزاع بين ترامب وحكام الولايات على السلطة

بدا نزاع واضح بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعدد من حكام الولايات على السلطة وكيفية إدارة الوضع الراهن إزاء أزمة فيروس كورونا المستجد وإعادة فتح الاقتصاد بها.





واشتعلت الأزمة عندما أعلنت ولايات أمريكية، أمس عن تعاونها على تصميم خطة منسقة تسمح للشرطة بإعادة فتح أبوابها بعد عملية الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا، دون العودة إلى رأي ترامب.





وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن عشر ولايات - سبع على الساحل الشرقي، بقيادة حاكم نيويورك أندرو كومو، وثلاث على الساحل الغربي، بقيادة حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، أعلنت التنسيق لبحث إعادة فتح الأعمال.





فستقوم كل ولاية بتسمية مسؤول صحة عامة ومسؤول اقتصادي سيجلس في المجموعة. وسيكون رئيس أركان "كبير موظفي" كل ولاية في الولاية بالمجموعة أيضًا.





ورد ترامب على الأمر قائلا على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لغرض إثارة الصراع والارتباك، تقول بعض وسائل الإعلام الكاذبة إن قرار فتح الولايات من سلطة حاكم الولاية، وليس رئيس الولايات المتحدة والحكومة الفيدرالية. فليكن مفهوما تماما أن هذا غير صحيح".





وأضاف: "إن قرار الرئيس ولأسباب وجيهة عديدة، مع ذلك ، فإنني والإدارة نعمل بشكل وثيق مع المحافظين ، وهذا سيستمر. سوف أتخذ قرارًا ، بالاشتراك مع المحافظين ومدخلات من الآخرين، قريبًا".





ليخرج حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو مؤكدا أنه لن يلتزم بأي أمر قد يصدره الرئيس دونالد ترامب بإعادة فتح ولايته بطريقة غير آمنة في خضم تفشي فيروس كورونا.





وقال كومو في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، "إذا أمرني بإعادة الفتح بطريقة من شأنها أن تعرض الصحة العامة لجماهير ولايتي للخطر، فلن أفعل ذلك".





وأضاف أن أي أمر من هذا القبيل سيمثل "تحديا دستوريا" بين الولايات والحكومة الفيدرالية وستتم إحالته إلى القضاء.





وفور هذا التصريح، كتب الرئيس الأمريكي تغريدة يشن هجومًا على الحكام المتمردين، فقال: "أخبروا الحكام الديمقراطيين أن فيلم “Mutiny On The Bounty” كان أحد أفلامي المفضلة على الإطلاق.. التمرد القديم بين الحين والآخر هو شيء مثير للمشاهدة، خاصة عندما يحتاج المتمردون إلى القبطان.. وهذا سهل جدا".





واختار ترامب فيلم "Mutiny On The Bounty" الذي يحكي قصة عن تمرد عدد من بحارة السفينة باونتي على قبطانهم والذي يقودهم في النهاية إلى الخضوع لمحاكمة عسكرية.





بعد ذلك، اتهم أندرو كومو، الرئيس دونالد ترامب، بتلهفه للقتال من أجل الانفراد بالسلطة.





ووفقًا لـ"بي بي سي"، دحض كومو حديث ترامب، خاصة بعد توجيه الأخير انتقادات للحكام الديمقراطيين في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الثلاثاء.





ومع ذلك، اتخذ ترامب نبرة أقل هجومًا في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، قائلًا إنه سيتخذ قرارًا بشأن فتح الاقتصاد قريبًا بالتشاور مع الحكام.





وكانت الإدارة الأمريكية قد أشارت في وقت سابق إلى أن 1 مايو يمكن أن يكون تاريخًا محتملًا لتخفيف القيود الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.





وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إذ سجلت حتى الآن 592،743 إصابة، إضافة إلى 25،239 حالة وفاة.