عضو مجلس النواب: وزير التموين طمأن الشعب على توافر السلع الإستراتيجية..فيديو

أكد النائب مجدي ملك عضو مجلس النواب أنني اتقدم بخالص العزاء لكل الشعب المصري ورجال الشرطة الذين يقدمون دماءهم حفاظا على هذا الوطن.









وأضاف ملك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتي تقديم الإعلامي أحمد موسى أن وزير التموين قام بفتح عدد من الملفات الهامة بداية من رسالة الطمأنة للشعب المصري بوجود المخزون السلعي والاحتياطي بشكل كبير.





وتابع عضو مجلس النواب قد أكد أنه لاداعي لتكالب المواطنين على المنافذ والسلع تجنبا للإصابة بالفيروس.





وأشار مجدي ملك إلى أن القوات المسلحة تقوم بتقديم الدعم لمنظومة التموين وكل مؤسسات الدولة، مؤكدا أن الدعم النقدي مقترح بان يتم إصدار فيزا سلعية وليست نقدية من خلال منافذ وزارة التموين تضمن أن المستهلك سينجح في ايجاد السلع بمنافذ وزارة التموين.



