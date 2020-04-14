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محافظات

تماثل 5 حالات جديدة للشفاء وخروجهم من مستشفى العزل في أسوان

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 11:48 م
مستشفى أسوان التخصصى
مستشفى أسوان التخصصى
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شاذلى عبد الفتاح

يسطر الجيش الأبيض، انجازات دائمة، بأيادى وجهود للفريق الطبى بمستشفى أسوان التخصصى المخصصة للعزل والحجر الصحى لمصابى فيروس كورونا بمنطقة الصداقة الجديدة .


فقد تحقق اليوم إنتصار جديد للمواطنين على فيروس كورونا المستجد بعد أن تم تحويل حالتهم من إيجابية إلى سلبية خلال فترة عزلهم بمستشفى أسوان التخصصى المخصصة للعزل .


وتم اليوم خروج 5 حالات جديدة بينهم ممرضة من الحجر الصحى بمستشفى أسوان التخصصى بمنطقة الصداقة الجديدةعقب تعافيهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، وعقب سحب العينات تبين سلبية الحالات والتعافى تمامًا من الإصابة بفيروس كورونا وتم خروجهم من المستشفى . 


وتبين أن الحالات المتعافية هى فاطمة .ح.ب ممرضة 23 سنة من محافظة أسوان والتى أصيبت خلال تأدية عملها بمستشفى الحجر الصحى بالصداقة ، وهويدا  .س.ع  55 سنة ، وعزة . ح من أسوان ، كما خرجت شيماء .ب 42 سنة من محافظة الأقصر، ومحمد . ع . ع 31 سنة من محافظة قنا من الحجر الصحى بدار الضيافة بطريق المطار .


والجدير بالذكر بأن مستشفى أسوان التخصصى بمنطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان تم تجهيزها لإستقبال حالات العزل حيث حددتها وزارة الصحة لإستقبال أى حالات لفيروس كورونا المستجد. 


ويوجد بالمستشفي التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة 132 سريرًا ، بالإضافة لـ9 أسرة رعاية مركزة، و5 أجهزة تنفس صناعى ، كما يوجد بها طاقم طبى وتمريض وعاملين مخصصين للتعامل مع هذه الحالات حيث تستقبل المستشفى أى حالة داخل عزل الحجر الصحى. 

وأقرأ أيضًا :

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