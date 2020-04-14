سكان حدائق حلوان يشكون الزحام الشديد أمام مكاتب البريد

أرسل القارئ رجب زين العابدين شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد والمقيم في منطقة حدائق حلوان محافظة القاهرة متضررا من التزاحم الشديد أمام مكتب بريد منشية ناصر فى شارع الجيش المتفرع من جمال عبد الناصر بحدائق حلوان.





وقال زين العابدين نحن سكان حدائق حلوان نعاني من الزحام الشديد أمام مكاتب البريد مما يتسبب في انتشار فيروس كورونا.





وناشد القارئ المسئولين اتخاذ الكثير من القرارات الحاسمة لمنع التكدس والتزام الجميع بالقرارات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بين المصريين والعالم.



