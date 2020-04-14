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بين الناس

سكان حدائق حلوان يشكون الزحام الشديد أمام مكاتب البريد

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 11:45 م
شكاوى المواطنين ..موقع
شكاوى المواطنين ..موقع صدى البلد
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احمد قطب
أرسل القارئ رجب زين العابدين شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد والمقيم في منطقة حدائق حلوان محافظة القاهرة  متضررا من التزاحم الشديد أمام مكتب بريد منشية ناصر فى شارع الجيش المتفرع من جمال عبد الناصر بحدائق حلوان.

وقال زين العابدين نحن سكان حدائق حلوان نعاني من الزحام الشديد أمام مكاتب البريد مما يتسبب في انتشار فيروس كورونا.

وناشد القارئ المسئولين اتخاذ الكثير من القرارات الحاسمة لمنع التكدس والتزام الجميع بالقرارات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بين المصريين والعالم.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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