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بين الناس

سكان أسيوط يشكون من الزحام الشديد أمام أحد البنوك مما يتسبب في انتشار فيروس كورونا

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 01:27 ص
صدى البلد
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احمد قطب
أرسل القارئ عاطف محمد مراد شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد والمقيم فى مدينة أسيوط متضررا من التزاحم أمام فرع أحد البنوك .

وقال محمد في شكواه نحن سكان المدينة نعاني من التزاحم أمام فرع احد البنوك بالمدينة دون التزام الأهالى بالنصائح الصحية فى التباعد وارتداء الكمامة وهو ما ينذر بإمكانية انتقال عدوى فيروس كورونا دون أن يشعر أحد من التواجدين بالبنك ..

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المدينة وعدم انتشار فيروس كورونا  .

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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