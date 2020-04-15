سكان أسيوط يشكون من الزحام الشديد أمام أحد البنوك مما يتسبب في انتشار فيروس كورونا

أرسل القارئ عاطف محمد مراد شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد والمقيم فى مدينة أسيوط متضررا من التزاحم أمام فرع أحد البنوك .
وقال محمد في شكواه نحن سكان المدينة نعاني من التزاحم أمام فرع احد البنوك بالمدينة دون التزام الأهالى بالنصائح الصحية فى التباعد وارتداء الكمامة وهو ما ينذر بإمكانية انتقال عدوى فيروس كورونا دون أن يشعر أحد من التواجدين بالبنك ..
وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المدينة وعدم انتشار فيروس كورونا .
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