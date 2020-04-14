النيابة الإدارية تنعى شهيد الواجب المقدم محمد الحوفى

نعت هيئة النيابة الإدارية شهيد الواجب الوطني المقدم محمد فوزي الحوفي بقطاع الأمن الوطني والذي استشهد خلال أداءه واجبه المقدس في مداهمة خلية إرهابية بمنطقة الأميرية منذ قليل .





وتقدم المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية بالنيابة عن جموع السيدات والمستشارين أعضاء النيابة الإدارية، بخالص العزاء لجموع الشعب المصري العظيم فى وفاة البطل الشهيد .





وتؤكد النيابة الإدارية على وقوفها قيادة وأعضاء وعاملين في خندق واحد مع كافة مؤسسات الدولة وعلى رأسها رجال الشرطة المصرية البواسل في مواجهتها الشاملة مع الإرهاب الذي انتهجته جماعات وأفراد إجرامية خسيسة تستهدف النيل من أمن واستقرار الوطن وسلامة مواطنيه.







