AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

النيابة الإدارية تنعى شهيد الواجب المقدم محمد الحوفى

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 11:38 م
شهيد الواجب الوطني
شهيد الواجب الوطني المقدم محمد فوزي الحوفي
Advertisements
جودت عيد
نعت هيئة النيابة الإدارية شهيد الواجب الوطني المقدم محمد فوزي الحوفي بقطاع الأمن الوطني والذي استشهد خلال أداءه واجبه المقدس في مداهمة خلية إرهابية بمنطقة الأميرية منذ قليل .

وتقدم المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية  بالنيابة عن جموع السيدات والمستشارين أعضاء النيابة الإدارية، بخالص العزاء لجموع الشعب المصري العظيم فى وفاة البطل الشهيد .

وتؤكد النيابة الإدارية على وقوفها قيادة وأعضاء وعاملين في خندق واحد مع كافة مؤسسات الدولة وعلى رأسها رجال الشرطة المصرية البواسل في مواجهتها الشاملة مع الإرهاب الذي انتهجته جماعات وأفراد إجرامية خسيسة تستهدف النيل من أمن واستقرار الوطن وسلامة مواطنيه.


وأشارت الهيئة فى بيانها أن تلك التضحيات التي يقدمها رجال الشرطة المصرية لن تزيد الشعب المصري بأسره إلا إصرارا وعزيمة على مجابهة تلك العناصر الإجرامية وإنفاذ القانون لينعم كل مواطن بالأمن والأمان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ننشر اسم شهيد الواجب بعد القضاء على جميع العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية

ننشر صورة البطل محمد الحوفى شهيد اقتحام وكر الإرهاب بالأميرية

أول رد فعل برلمانى.. علاء عابد يشيد بنجاح الداخلية فى تصفية الخلية الإرهابية بالأميرية

هاشتاج الأميرية يتصدر تويتر .. ورواد الموقع ينعون الحوفي برسائل مؤثرة

النواب ينعى شهيد أحداث الأميرية: الأفعال الخسيسة تزيد قوة وتكاتف مؤسسات الدولة

مرصد الأزهر يحيي بسالة قوات الشرطة المصرية في التصدي للإرهاب

ترشيحاتنا

خاص.. محامي النقاز للزمالك: راجعوا إيميل النادي.. العقوبات وقعت عليكم

القادم أسوأ.. 3 أرقام صادمة من "الصحة العالمية" بشأن كورونا

سيد عبدالحفيظ يكشف صفقات الأهلي الجديدة وسر الـ 4 ملايين وحديث الخطيب

لاقتراب شهر رمضان.. طريقة عمل الخيار المخلل عشان تكملى سفرتك

هاني الناظر يكشف عن علاج جديد لكورونا يتم تجربته بداية من الغد.. فيديو

إطلاق نار بين مجموعة إرهابية ورجال الداخلية في الأميرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة .. BMW الفئة الخامسة 2021 تظهر بشكلها المتوقع.. صور

هتنقذك فى رمضان.. خطوات سحرية لتنظيف أواني الملوخية واللبانة

لاقتراب شهر رمضان.. طريقة عمل الخيار المخلل عشان تكملى سفرتك