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تعليم

ضمن حملة كلنا معاك.. جامعة حلوان توزع 1500 كرتونة غذائية بقريتى "نزلة عليان و مدينة السلام "

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 09:01 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
قامت كلية الصيدلة بجامعة حلوان بتوزيع أكثر من ١٥٠ كرتونة مواد غذائية على العمالة اليومية والمتضررين من السيول بقريتي نزلة عليان ومدينة السلام بالصف، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة  الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة الدكتورة إيمان حجاج عميد كلية الصيدلة، وإشراف الأستاذة الدكتورة فاطمة محرم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 


و قال الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن هذه الحملة جاءت ضمن مبادرة الجامعة "الجامعة معاك" التي أطلقتها جامعة حلوان تحت إشراف مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية لدعم العمالة اليومية والمتضررين من الظروف التي تمر بها البلاد والتوعية بفيروس كورونا. 
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