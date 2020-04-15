ضمن حملة كلنا معاك.. جامعة حلوان توزع 1500 كرتونة غذائية بقريتى "نزلة عليان و مدينة السلام "

قامت كلية الصيدلة بجامعة حلوان بتوزيع أكثر من ١٥٠ كرتونة مواد غذائية على العمالة اليومية والمتضررين من السيول بقريتي نزلة عليان ومدينة السلام بالصف، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة الدكتورة إيمان حجاج عميد كلية الصيدلة، وإشراف الأستاذة الدكتورة فاطمة محرم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.







