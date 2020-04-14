الزمالك أخطأ مع كهربا والنقاز.. رضا عبد العال: سيد عبد الحفيظ يرفض تخفيض راتبه وسيرحل عن الأهلى نهاية الموسم.. فيديو

أكد رضا عبدالعال، نجم الزمالك والأهلي السابق، أن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالقلعة الحمراء، يرفض تخفيض راتبه لعلمه برحيله فى نهاية الموسم الحالي.





وقال عبدالعال فى تصريحاته لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "تن": "سيد عبدالحفيظ لا يريد تخفيض عقده بعد علمه أنه سيرحل عن الفريق فى نهاية الموسم الجاري، وإذا كان يضمن استمراره سيوافق على التخفيض".





وأضاف: "الكلمة الأولى والأخيرة فى الأهلي والزمالك لمجلس الإدارة، ومدير الكرة ينفذ تعليمات المسؤولين فقط".





وأكد رضا عبدالعال، أن الجهاز الإداري للقلعة البيضاء لم يدر الفريق الكروي الأول هذا الموسم بشكل صحيح.





وقال عبدالعال: "الزمالك أخطأ فى أكثر من ملف فى بداية العام أبرزهم كهربا والنقاز، وجهاز الكرة بالقلعة البيضاء لم ينجح فى إدارة العديد من الأزمات عكس الموسم الماضي".





وأضاف: "هناك علامات استفهام عديدة على بعض عقود لاعبي الزمالك خلال الفترة الماضية والتى تسببت فى عقوبات مالية على القلعة البيضاء من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم ".