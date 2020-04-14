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رياضة

سيد عبد الحفيظ : مجلس الأهلي طلب من قطاع الكرة تخفيض عقود اللاعبين ..فيديو

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 11:58 م
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
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حسن العمدة
قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، واللاعبين، ملتزمون بقرار الدولة بشأن تعليق النشاط الرياضي في مصر وإلتزام اللاعبين بالحجر الصحي في المنازل.

وأكد عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "الكابتن محمود الخطيب طلب مننا كل واحد في القطاع بتاعه من أجل وضع تصور، وطلب مني والكابتن فتحي مبروك ورؤوف عبدالقادر".

وتابع: "نضع التصور من أجل التفكير في الفترة المقبلة، فلو استمر الوضع كذلك ستتعرض الأندية مش الاهلي فقط ولكن كل الأندية إلى الإفلاس".

ورفض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى فكرة تخفيض راتبه الشهرى خلال أزمة كورونا ردا على الاتجاه السائد داخل النادى الأهلى خلال الفترة الحالية لتخفيض الرواتب وأيضا عقود اللاعبين.

وتوقف الدوري المصري والأنشطة الكروية لعدم تفشي فيروس كورونا داخل الكرة المصرية والبلاد.
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